Canteen Siam Duh Tan

Dt. 13th – 17th December, 2021 chhung hian Serchhip District Badminton Association (SIDBA) chuan Mizoram Badminton Association in a buatsaih tur, MBA Junior Ranking Tournament, 2021 chu SIDBA Hall, Serchhipah a thleng dawn a. Tournament khelh chhung hian canteen siam duh te tan siam theih a ni dawn a, canteen siam duh te chuan an ei tur siam theih hrang hrang (menu) leh a rate chiang taka ziakin, a hnuaia hming tarlan hnenah hian whatsapp kaltlang emaw, lehkha pheka felfai taka ziakin emaw dilna thehluh theih a ni e. Dilna hi 3rd December, 2021, Zirtawpni thleng theh luh theih a ni ang. Diltu pakhat aia tam an awm chuan Organizing Committee in canteen siam tur hi a thlang dawn a ni Dr. Zarzosanga Organizing Secretary SIDBA Junior Ranking Tournament Organizing Committee Ph:9612505872/6909914614