HRIATTIRNA LEH SAWMNA: “Awareness Campaign on Medicinal Plants”

“Awareness Campaign on Medicinal Plants”

Ni 17.03.2022 11:00am @ Serchhip Press Club

Ramlai Society for Traditional Medicine (RASTRAM) chuan March 17, 2022 (Thursday) 11:00am hian State Medicinal Plants Board (SMPB) te nena ṭangkawpin ramhmul damdawi lak khawm leh damdawi thlai chin lama tui tak tak mite tan Serchhip Press Club-ah training a buatsaih dawn a. Serchhip district chhunga hetiang lama tui mite chu lo tel vek turin kan sawm a ni. SMPB aṭanga mithiam lo kalte’n zirtirna hi an pe ang.

He training-a tel thei tur zat hi bithliah a awm avangin tel tumte chuan a hnuaia phone number tarlanah hian inhriattir lawk tur a ni a, inhriattir lawk lo chu mahni thua kal a rem lo ang. Programme kimchang chu inhriattir leh a ni ang. Training-a lo kalte hi TA/DA pek a ni ang.

Inhriattirna turte:

9089284538, 9402106043, 8974286711, 8413853075 Sd/- General Secretary RASTRAM

