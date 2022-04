Coaching Centre-a kal duh tan

Career Guidance & Counselling Cell, Govt. Serchhip College chuan thalai leh zirlai te tan Career Coaching a kalpui dawn a, Coaching Centre-a kal duh te tan a hnuaia tarlan ang hian admission a tih theih e:

Admission hawn tan hun:

5th April, 2022, Thawhlehni ( Admission hi April thla chhung hawn a ni ang a, office hour chhungin Govt. Serchhip College office-ah registration form leh prospectus la chhuak in thehluh leh theih a ni ang. Prospectus hi Rs.20/- a khul tur a ni ang). Admission/Registration form leh Prospectus hi College website gsc.edu.in atangin download theih a ni bawk e

Class kal dan tur

Lecture class hi kâr tin, zing dar 7-8.30am leh tlai lamah 4-5.30pm ah te kal ṭhin tur a ni ang a, morning shift leh evening shift-ah hian kal duhna zawk thlan theih a ni ang. Lecture class kal loh ni-ah hian mock tests, mock interview leh invited lectures/special lectures neih thin a ni ang.

Course fee

GSC Zirlai mek te tan:

Group A Services-Rs.Rs.6000

Group B Services-Rs.5000

GSC atanga zir chhuak tawh (alumni) te tan:

Group A Services-Rs.Rs.6500

Group B Services-Rs.5500

College pawn lam mite tan

Group A Services-Rs.Rs.7000

Group B Services-Rs.6000

Fees hi ṭum khata pêk tlâk tur a ni lova, installment-a tlem té té a thla tina pek tur a ni ang

Class kal hun chhung

Group A Services- thla ruk (prelims + mains) Group B Services- Thla 3-4

Zawhfiah duh nei tan-

Dr. Zarzosanga, Coordinator (6909914614/9612505872)

Sd/-Dr. Zarzosanga Coordinator Career Guidance & Counselling Cell Govt. Serchhip College

