Hri do dan herrem a hun lo maw?

— J.Malsawmzuala Vanchhawng —

Vawiin, 14th Aug 21 thlengin, Mizorama hri kai hmuh tawh 47,995 zinga 43,726 chu state pawn-a zin chhuahna nei lo, tualchhung atanga kai an ni a. State pawn atanga lo lut hri kai 4269 an awm thung.

Hri kai hmuh chhuah tam ber tualchhunga kai an nih zel tak avangin Mizoram min luh chilh hneh tawh hle tih a chiang a, natna lang chhuak lo pawhin Covid-19 hi a lo kai reng theih avang leh, mihring taksa dinhmun azirin, nat pui lem lova pal dam mai theih a nih bawk avangin, tuna kan dinhmun mekah hi chuan test a tam poh leh hmuh chhuah an tam mai a ni ber.

Hri hi a bo dawn tawh lo a, a awm reng tawh dawn a, lockdown puan thin pawh hi hri umbona tur ni lovin, kan inenkawlna neihin a dawl zawh loh khawp damlo an awm lohna tur a ni ber.

Lockdown in kan state sorkar leh mimal leh chhungkaw tin sum leh pai dinhmun, kan economy a nghawng nat dante enin, heti reng hi chu kan tlin reng dawn lo, kan la sawp rup dawn tih a lang thei tawh a, ram chhung hmun dang leh State thenawmahte pawh zangkhai zawk, hun heh lo zawk, him tho siin an kalphung an herrem zung zung tawh a. ‘Natna lanchhuah hma ni 2 leh a lanchhuah hnu ni 5 chhung hi inkaichhawn awlsam lai ber a ni a, a dangah chuan a hlawhawm tawh lo e’ tih zirchianna behchhanin mithiamten an sawi a, chumi behchhan chuan kan sorkar pawhin ni 10 hnuah chuan harsatna an nei lo anih chuan test nawn kher a ngai tawh lo e’ an tih pawh mi thenkhat chuan kan dodal ti tih tlat rih a, tuna kan la kalpui mek, test negative tawh hnuah pawh inkhung chhunzawm fe a la ngai te phei hi chu sawt chuang si lova hun, tha leh sum min hloh belhtir zeltu a nih hmel.

3C leh 4C enkawlna atana kan tha leh sum (resources) luangral zawng zawngte, hri kaite chhui zuina, (contact tracing) zau tak tak kalpuina-a kan hun leh tha, sum leh pai luangral nasa lutukte ti tlemin, Natna lang chhuakten damdawia inenkawlna tha an dawn vat theihna tur lamah luan khawmtir thei tawh ila. Covid kai, dam lohna reng reng nei si lote hi chu mahni chhungkua lo inkhung hrang rih tura thurawn pe zung zungin, vilzuina lam ti chak thung ila, hri lan chhuah dan natna neite awlsam taka an in test zung zung theihna tur ruahmanna ti chakin, mahni in test zung zung tura mipuite zirtirna lamah tanla bawk ila, natna lang chhuakten a hun taka damdawia inenkawlna tha an dawn theihna tur lamah insawrbing thei tawh ila a tha lo’ng maw?

Tak a, Hri a darh zel chhanah mipuiten thu awih lova an inlenpawh zel vang nia sawi pawh hi a dikna chin a awm bawk ang a, chutihrualin hri kai hmuh chhuah tam berte hi hrikaite chhui zuina, contact tracing atanga hmuh a nih miau avangin, inlen pawh leh inkal pawh vanga hmuh chhuah zat chu a tam lo thei lo ang. Mizote tluka sorkar thu awih leh khawtlang hruaitute thu zawm tha, hnamdang an awm bik lo tih hi kei ka dinna ngai reng a la ni.

