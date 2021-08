Mipui ten kan chanvo humhalh nan Consumer Court

(District Commission) i chhawr tangkai ang u

— Laldinpuia, Secy Serchhip District Consumer Assn. —

India sawrkar hian a khua leh tui te hi a ngaihsak em em a, India ram danpui hnuaiah hian mirethei leh hausa, neinung deuh leh neinunglo te pawhin chanvo inang kan nei vek a. Dan hnuaiah chuan mitin kan intluk tlang vek a ni tih hi klan sawi chamchi a, mahse mi tam tak chuan harsatna kan tawhin kan tan sawrkarin Consumer Court tha tak a nei a ni tih hi kan hre lo fo thin a, a rukinb kan tuar a, sum tam tak kan hloh phah thin. Thil lei leh mi service hmangtu Consumer ten awlsam taka kan chanvo kan humhalh theih nan leh kan dikna kan tihlan theih nan kum 1986 khan sawrkar laipui chuan Consumer Protection a lo siam tawh a, he dan hi siam tha a ennawnin kum 2019 khan The Consumer Protection Act 2019 chu pawm a niin he dan hi tun thlenga hman a ni.

District Commission

Consumer Protection Act 2019-ah hian Consumer te humhalhna tur dan hrang hrang a inziak a, heng zinga pawimawh tak mai chu Consumer ten kan harsatna kan thlen a, kan sum hloh leh service thalo kan dawn avanga kan hloh te kan hmuh let theihna tur Consumer Court hi a ni. District levela Consumer ten thubuai an thlen theihna court hi tun hma chuan District Forum tih a ni thin a, tunah chuan District Commission ti a thlak a ni tawh. District Commission kan tih mai hi a lampum chu District Consumer Disputes Redressal Commission a ni a, District Commission ti a lam a ni (CPA, 2019 Section 28(1).

District Commission ah hian thubuai ngaihtuah turin President leh member dang an awm a, anni hian District Level a thubuai an khawih ber thin. A thubuai khawih theih chin hi cheng nuai 100 thleng a ni (ref CPA 2019 section 34(1)).

Engtin nge mipui ten thubuai kan thehluh ang?

Consumer Court a thubuai thehlut tur hian consumer mimal tu pawhin a thehluh theih a, consumer association hming pawhin a thehluh theih a. Mipui ten kan thil lei chungchangah emaw service kan dawn chhiat lutuk chungchangah emaw, kan chanvo humhalh turin thubuai hi a thehluh theih a ni. He Consumer Court hi mipui nawlpui ban phaka court awm a ni a, a that bikna chu sawrkarin mipui ten Court pangngaia kal a Ukil rawih nana pawisa tam tak an senna thin kha a ngai ve lo a, mipui te harsatna chinfel sak tur liau liauin sawrkarin Court President leh Judge a ruat a, an lawmman tur pawh sawrkarin a tumsak vek a ni.

Complaint siamna atan pawisa sen ngai a awm em?

Mipui ten Consumer Court(District Commission) a complaint an siam dawnin fee chawi ngai zat tur hetiang hian Consumer Protection Council, 2020 chuan a ruahman(thubuai an thehluha an bungraw hlutna anga chhutin) –

• Cheng nuai 5 chin hnuailam – Fee chawi a ngailo

• Cheng nuai 5 – Nuai 10 – Rs 200

• Cheng nuai 10 – Nuai20 – Rs 400

• Cheng nuai 20 – Nuai50 – Rs1000

• Cheng nuai 50 – Nuai 100 -Rs2000

Heng Complaint na atana senso pawisa te hi Consumer Welfare Fund-ah emaw sawrkar Account-ah emaw thun tur a ni. Mipui ten sawrkarin kan chanvo humhalhna tura kan thubuai thlenna tur min siamsak Consumer Court (District Comission) hi i chhawr tangkai theuh ang u. Mizoramah pawh District hrang hrangah District Commission hi an awm a, anni khaikhawm tur hian Aizawl hmunah Mizoram pum huap National Commission a awm bawk a ni.

(Serchhip District bik han tarlang ta ila, Serchhip District ah hian hun rei tak chhung Consumer Court a kal mumal loh hnuah tunah hian Function tha leh tura hmalak mek a ni a. Court President-ah Dr HTC Lalrinchhana sawrkarin a rawn ruat thar a, Court member 2 (Pu K. Lalrinchhana leh Pi Zoramchhani New Serchhip) te kan nei bawk a. Tunah hian Consumer Court a thubuai thehluh pending awm mek te thar thawh lehin hmalak mek a ni).

