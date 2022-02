Kangmei ven kan mawhphurhna

— C.Ramengmawia —

Mei hian mihring nunah nasa takin hmun pawimawh a chang a, mei hi awm ta lo se chuan tun hun hi mihringte hian kan thlengin a rinawm lohva, hetihrual hian mei vek hian kan khawvel leh a chhunga chengte hi min ti chhe nasa thin hle.

Amaherawhchu, Mei avanga chhiatna thleng tam zawk hi chu kan fimkhur tawk loh vang leh keimahni insiam chawp vang a ni fo.

Kangmei avanga chhiatna hrang hrang thleng kan hmu-in, kan hre fo tawh a, khaw chhunga chenna In a kan tum chuan engmah tih theih nei lo thlengin kangmei chhuahna hmun ah kan pung khawm tuau tuau a. Chu tihlaiin, mihring nunna nena inzawm tlat Ram a kan tum chuan thelh turin Tlangau au thin mahse mi tlemte chauh kang telh tura kan chhuak thinte pawh hi kan inenfiah a, khua leh tui kan nihna piah lamah Mizo tlawm ngaihna thinlung pu chunga kan chhuah hram hram a pawimawh a ni.

Tin, In lama kangmei a chhuah tum pawhin kang telh pawlte ti buai zawnga lo chet ve sek ang chite kan sim chho mek a, Thal lai na na na hi chuan kangmei chhuah thulhah kang thelh motor awlsam leh rang taka a tlan theih nan kawngpui ti chep zawnga lirthei leh bungruate dah lo turin inbuatsaih bawk ang u.

Kum 2016-a Forest Department report tarlan dan chuan hmun 1036-ah kangmei a chhuak a,Forest Division 3 chiahah ram kangchhia a awm lova. Hmun 1,328-ah Lo hal niin, hmun 298-ah ramkang a awm a. Forest Survey of India report-a a lan danin, kangmei chhuahna zau zawng chu Sq.Km 44.47 a ni a, chung zinga Sq.Km 4 chu ramkang niin a dang zawng chu Lo hal a ni.

Lo tur vatin hal lo thei lo din hmunah kan la khawsak si avangin kan vah bak ram leh hmun dang kan ti kang thin hi a pawi lai ber chu a ni a. Kuminah pawh sorkar thuchhuak angin March ni 15 ral hma-in Lo hal tur neite chu hal vek tura hriattirna chhuah a ni leh tawh a, he hun tiam hi Lo vat tu zawng zawngte pawhin kan ngaih pawimawh hram hram a tul a. Meilam sial lova Lo hal kan awm a nih ngat chuan ram leh hnam hmelma kan ni tihna a ni ang.

A tawp berah chuan kangmei ven hi pawimawh a, chu aia pawi mawh zawk chu kangmei chhuak tur ven hi a ni. Kangmei a lo chhuah tawh chuan mi in nunna thapin theihtawpin a thelh a tul thin a, chuvangin thufingin ‘tihdam aiin inven a tha’ a tih ang khan kangmei chhuah hun hi nghak kher lovin a chhuak tur hi kan fimkhur phawt chuan kan vengin kan pumpelh thei a. Kangmei chhuak hlawhtling taka thelh aiin kangmei ti chhuak lo hrim hrim nih i tum theuh ang u.

Like this: Like Loading...