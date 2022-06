ARTICLE: Consumer te i harh ang u XXXIV: Mizoram-ah Online in Consumer thubuai thehluh theih a ni ta: Laldinpuia

India ramah hian Consumer humhalhna dan tha tak mai The Consumer Protection Act 2019 chu tunah hian hman mek a ni a, he dan hian Consumer te chanvo a humhalh tlat a. Consumer te chanvo hi mipui nawlpuiin kan hriat loh vang te, hre chunga mahni chanvo humhalh tura kan penchhuah ngam loh avang tein a nihna ang takin kan la chhawr hlei thei lo niin a lang a. He dan hrechiang leh consumer te chanvo hrechiang te chuan consumer te chanvo humhalhna kawngah hian theihtawpin hma an la mek zel a, mi tam takin an chhawr phah tawh bawk a ni.

India ram puma July 20, 2020 atanga Consumer Protection Act 2019 hman tan anih hnuah Covid 19 hripuiin min nuai a, hei hian consumer harsatna tawk te thubuai chinfelna kawngah nasa takin min ti thuanawp a. Hetih lai hian tunlai khawvel changkanna zelin a ken tel nipah fawmin online hmangin consumer thubuai thehluha chinfel a nih theihna tur ruahmanna thar chu sawrkar laipuiin a rawn duang chhuak a. Sept 7, 2020 khan India rama Consumer thubuai ngaihtuahtu sang National Consumer Disputes Redressal Commission(NCDRC) hman theih turin eDaakhil tih chu hawn tan a ni a. A hnuah India rama state hrang hrangah online kaltlanga consumer thubuai chinfel theihna hi hawn niin Mizoramah pawh June 20, 2022 khan hman theih turin Supply Minister Pu K. Lalrinliana’n a hawng ve ta a ni.

Tunhma chuan Consumer Court-a thubuai thehlut tur hian Consumer ten an mahni bialtu District Commission-ah thubuai an thehluh a ngai thin a. Thingtlang khaw hla tak atang phei chuan thubuai thehlut tur ringawt a zin vang vang te a ngai a, kan thubuai neih chhan sum leh pai nghawng a tam lemlo anih phei chuan thil buaithlak tak a ni a. Hei vang hian mi tam tak chuan consumer anga an chanvo humhalh duh viau mahse harsatna an nei thin niin a lang. Mahse tunah chuan mahni inchhung atangin District Commission-ah Consumer ten kan thubuai kan thehlut thei dawn ta a ni a, he thil hi consumer ten kan hman tangkai a tha khawp ang.

Engtin nge thubuai thehluh dan?

Online hmanga Consumer thubuai thehlut tur hian a thehluhna tur website www.edaakhil.nic.in ah luh tur a ni a, he website ah hian mahni email leh phone hmanga in register phawt tur a ni. Heta in register tur hian identity proof ah voter id/pan card/passport/ Ration card/BPL/AAY Card/Driving license (heng zinga eng ber emaw) hi hman theih a ni.

Online portal atanga Consumer Case file tur hian heng te hi document neih tur a ni bawk ang:

1) Portal a in register nan email leh mobile no a ngai a, identity proof document upload a ngai bawk.

2) Thil thlen ni kimchang ziahlan tur a ni

3) Cash memo emaw, intiamkamna lehkha ang chi te

4) Consumer Case file na fee (Fee hi chawi ngai chin a awm a, Rs nuai 5 hnuai lam thubuai thehluh nan fee chawi ngai a awm lo).

Online hmanga complaint thehluh E-Daakhil hi Mizora mipui ten kan chhawr tangkai thiam chuan Consumer te harsatna a sutkian ngei rin a ni a. E-Daakhil hi Common Service Centre nena thlunzawm a ni a, CSC kaltlangin online hmanga complaint hi thehluh theih a ni bawk.

Thubuai remna hlawhtling (Success Story)

E-daakhil kaltlanga thubuai thehluh inremna siam tawh zinga pakhat i han tarlang lawk teh ang(E-Daakhil Application no – A21040000971)

Consumer pakhat chuan ni 10.01.2021 khan online in thil kanna thirbel(Cast iron) Rs 1529/- in a lei a. A thil lei chu a lo thlena a han hawn chuan website-a a hmuh ang chu a nita hauh lo mai a, a quality te chu a chhia tih a hriat hle mai a. Consumer chuan a thil lei chu thleng leh a tum a, mahse a zuartute chuan thleng an lo phalsak lova.

Consumer chuan ni 09.04.2021-ah e-daakhil hmangin UT Chandigarh District Commission-ah complaint online in a thehlut a, a complaint chu register niin a complaint atanga thla 5 hnuah a thubuai chu online hmanga chinfel sak a ni a. Consumer Commission chuan thil zuartu chu consumer hnenah a thil zawrh man Rs 1529 chu 9% pung nen pe let turin a hriattir bakah consumer rilru a tihhah man Rs 1500 chawi turin a ti a, court a thubuai ngaihtuah anihna senso Rs 1000 chawi turin a ti bawk.

Sawrkar ina mipuite chanvo humhalhna tura ruahmanna a siam hi mitinin kan hriat chian a, kan chhawr tangkai a pawimawh hle a ni. Dan hnuaiah chuan mi zawng zawng angkhat vek kan ni a, kan dikna chanvo humhalh hi danin min phalsak a ni.