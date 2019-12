Environment tichhe lo tura kawng siam dan zirho

Council of Scientific and Industrial Research hnuaia Central Road Research Institute (CSIR-CRRI) leh Mizoram PWD ṭangkawp chuan nimin khan PWD Conference Hall Tuikhuahtlang, Aizawlah Technology thar Alkatra chhuan tui chawp ngailo Coldmix Technology zirhona leh enchhina an nei.

He hunah hian Er.J.Zo-thanpuia, Chief Engineer, MPWD chuan thusawiin, CRRI aṭanga mi thiamten zirtirna an rawn pe thei chu lawmawm a tih thu a sawi a, kawng ṭha leh tlo kan neih theih nan Engineer-ten he hun hi chhawr ṭangkai se a duh thu a sawi.

Dr Siksha Swaroopa Sr. Scientist- Flexible pavement CSIR-CRRI chuan Alkatra chhuan ngailo hmanga kawng siam dan zirtirna pe-in, Alkatra chhuan sat ngailo a nih avang hian Pollution a siam tlem a, nikhata hnathawh theih zat a tam bik avangte leh kumtluana hman theih a nih vang hian ruahtui tamna Mizoram angah chuan uar zawk a hman a ṭul hle a ni a ti a. Hetihlai hian Mizoram lung chang ṭha awm lohnaah chuan Coldmix hman tur thlan uluk a ngaih thu sawiin, kawng tlo leh tlo loh thui tak a hril thu a sawi bawk.

Er. Deepak Singh, Territory in-charge, M/s Bitchem Asphalt Technology Limited, Guwahati pawhin thu sawiin, CSIR-CRRI leh Bitchem Asphalt Technology Limited-ten Research leh Development hrang hrang an neih dun aṭanga Coldmix an siam chhuah chu India ram hmun hrang hrangah a hlawhtlin thu a sawi a. Lung chan dan mila siam -Tailor-Made Coldmix hian ram pumah ngaihhlut a hlawh hle thu a sawi bawk a, chawhnu lamah a taka hman dan inzirtirna leh enchhinna neih a ni.

CRRI hi CSIR hnuaia kawng siam dan zir chiangtu leh hmasawnna tura kaihruaitu niin, state hrang hranga PWD leh hetiang lama kaihhruai ngaite ruahmanna ṭha zawk an pe ṭhin a. Bitchem Asphalt Technology Limited hi India rama Coldmix siam chhuah nana CSIR-CRRI license nei awm chhun niin, Coldmix an siam chhuah hrang hrangte chu Mizoramah pawh hman uar ber a ni mek a ni.