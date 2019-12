School Edn. Deptt. hnuaia harsatna leh chinfel ngaite sawiho

Nimin khan Aizawl-a Education Centre Conference Hall-ah School Education Department hnuaia harsatna leh chinfel ngaite sawiho a ni a, he sawihona hun hi Lalchhan-dama Ralte School Education Minister, chuan a hmanpui.

Minister chuan he inrawn-khawmnaah hian thusawiin School Education Department chu Mizoram sawrkar hnathawk zaa 30 bawr vel zet thawhna a ni a, heti zozaiin ṭan an lak chuan ram hmelhmang a tidanglam ang a ti a. Zirtirtu indaih lohna a nasa a, elementary lamah MR teacher kan lak avangin a ziaawm ta deuh a, High School lamah indaih lo tak tak an la tam hle a ni, a ti a. Thingtlangah class la thei tal school tinah awm se tih sawrkarin a duh laiin khawpuia luh dil an tam hle a ni a ti a. School Education-ah officer an indaih loh avangin SDEO post ṭhenkhat chu luahtu awm lo, midangin an kawp ngai a ni a, hemi chingfel tur hian Mizoram Education Service chu an thlir mek a, MES tihhlawhtlin nan Association hrang hrangte chu inhlan ṭhen a ngai a nih pawha inhuam turin a sawm a. Minister chuan School nau-pangte chu Controlling authority-te hriatpui leh phalna la hmasa lo chuan pawn lam mite huaihawt programme-ah chhuah a rem lo tih a sawi bawk.

He sawihona hun hi Federation of Mizoram Government School Teachers (FMGST) in a buatsaih a ni a, sawihonaah hian Service Association hruaituten zirtirtute harsatna chi hrang hrang an sawite chu official lamin chhan ngai leh sawifiah ngaite an sawifiah nghal bawk.