A hmun lova bawlhhlawh paihte pawisa chawitir turin hma la dawn

Serchhip khawpui a lo fai reng theih nan Solid Waste Management Rules & Bye Laws 2016 in dan neih zul zuia duan, Serchhip Town Sanitation Tast Force ten an siam rem, bawlhhlawh a paihna tur hmun ni lo, kawng kama paih te chungah hremna leka pawisa chawitir an nih ngei theih nan hma lak chhoh tum a ni a.

Hemi chungchang hi nimin chawhma dar 10:30 khan Van-thangpuii, District Urban Development Officer (DUDO) in Serchhip Town-a VC sawipuiin, dân awmsa lek kawh ngei tur leh UD&PA in motor-a bawlh-hlawh a laksak te chhungtin te hnena thlatin `50/-theuh khawn tur pawh khawn ngei turin a ngen a. VC te chuan Serchhip chu Mizoram Dist khawpui fai ber a nihna vawng nung reng tura tan lak tul an tih avangin DUDO ngenna chu bawhzui an tum thu an sawi a ni.

He hun UD&PA Conference hall a neihah hian Lawmzuali Manager Solid Waste Management leh Lalremruati, Sanitation Inspector UD&PA te pawhin report an pe a, Solid Waste Management Rules & Bye Laws 2016 a thil pawimawh te sawi lan langsar zual te zingah he dan hi kum 2016 March ni 8 ah notification chhuah niin, bawlh-hlawh a nihna tura ang taka sawngbawla tihral chu a tum ber chu a ni. He dan hian khaw-pui (Town) zawng zawng a huam a, he danah hian mitinin thlahdah taka bawlhhlawh paih te hremna tur te a keng tel. Khawlaia thua inzuar leh sa zuar te pawh an bawlhhlawh paih fimkhur tura tih an ni a, Damdawi In bawlhhlawh te pawh sawngbawl uluk loh chuan paih loh tur a ni a, Ran vulh te pawh khawlaia tlattir khap a nih thu te a ni.

Damlo awmpuitu thlenna nei lo te thlenna tur khualbuk (Dharamsala) sakna tur Damdawi in aṭanga hla lovah ngaihtuah a ṭul thu te, Ek paih ten UD&PA ah phalna an lak ngei a tul thu te sawiin, bawlhhlawh a hmun lova paihte hnenah chawi tur bithliah bakah Additional charge chawi tir theih a nih thu te sawi lan a ni bawk.