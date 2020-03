Artui leh arsa atanga coronavirus kai theih nia sawi thudiklo ti

Animal Husbandry & Veterinary Department chuan thuchhuah siamin, tunalaia Coronavirus (Covid-19) hri leng mek chu mi ṭhenkhatin artui leh arsa ei aṭangin a kai theih i anga thu an thehdarh chu thudik lo a nih thu an sawi.

AH & Vety department Director thuchhuah danin, Corona virus hri leng velah social media leh media hrang hrang-ah Artui leh Arsa ei aṭanga he natna thehdarh leh kai theih anga thu thang chuan ar vulhtu leh artui hralh lama sum-dawngte tan harsatna namen lo a thlen a, ar vulhtu mi rethei te teten an tharchhuah arsa leh artui hralh chungchangah buaina an tawk chu pawi an tih thu an sawi a, Hei mai hi ni lovin, ar chaw siam nana hman ber vaimim leh bekang leh damdawi leh vaccine siam lam thlengin a nghawng tel zel bawk a. Hetiang thuthang dik lo hi mipui tan a ṭha lova, chaw ṭha – artui leh arsa ei timna chhan tur engmah a awm lo tih a tarlang a.

He natna leng chung-chang hi Department of Animal Husbandry & Veterinary, Government of India chuan a thawhpui World Animal Health Organisation (OIE) te nen ṭang tlangin ramchhung leh khawvel pum huapin uluk takin a lo zir ve reng a, tun thleng hi chuan ar emaw ran dang aṭanga inkai report belhchian dawl a awm lova, mihring leh mihring inkaichhawn hi a darhna a ni tih a tarlang a, âwm nâ, khawsik, hritlang, heng – Coronavirus emaw, Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), Middle East Respiratory Syndrome (MERS) ang chi reng rengah hian arsa leh artui aṭanga kai sawi tur a awm lovin, arsa leh artui nena inkaih-hnawihna a awm loh thu an sawi a, mihring tan arsa leh artui ei a him tih an sawi.