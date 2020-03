Budget hi dik taka kalpui chuan a lo daihzai hle:CM

Chief Minister Zoramthanga chuan, “Budget hi dik taka kalpui chuan a lo daihzai hle a, Vai Party kan ni ve lo a, neitu budget-in kan kalpui a ni,” a ti.

Nimin khan Mizo Hnam Runah Mizo National Day, (Independence puanni champha) vawi 54-na hman a ni a, he hunah hian Chief Minister, MNF Party president ni bawk Zoramthanga chuan, “Kan Budget Session neih mekah Opposition lamten a tlahniam deuh an tih hi a dik tho mai, thil dangah sum kan hmuh tho bakah cheng vbc 22 chuangin nikum Budget kan khûm a ni. Malsawmna Period a niin Budget Session leh tun inkarah ringawt pawh Tourism-ah cheng vbc 100 chuang, Sports Department-ah cheng vbc 100 chuang, UD & PA-ah cheng vbc 1800 chuang a lo thleng a, PHE Deptt-ahte pawh a lo thleng bawk a, a vai chuan cheng vbc 4000 chuang daih a lo thleng a, rawn thlen belh tur pawh a la tam a, Pathian malsawmna kan dawn hi a ropui a ni. Budget hi dik taka kalpui chuan a lo daihzai hle a, Vai Party kan ni ve lo a, neitu budget-in kan kalpui a ni,” a ti bawk.

Zoramthanga chuan, “March ni 1, 1966 kha eng vanga Independence puang nge kan nih tih kha ṭhangthar zawkte hian an theihnghilh hlauhawm ka ti a. India siam a nih lai khan kan tel ve lo a, North East hrang hrangte, Kasmir-te thleng khuan inhre ngai lo kha India-ah min chhungkhawm a. India Constitution Preamble kha India chhul lo pianna chu a ni a. Eng ang chiahin nge India kan nihna hi sawifiah a har a, Peace Talk kan neih lai pawh khan eng ang tak hi nge India kan nihna tiin kan zawt a, ‘History-in a telhna a rei tawh che u’ min ti ringawt mai a ni. Kan tel ve dan hi i sawifel ang u kan ti a. Kan inbuatsaih ve ta a, a leh lam leh lam hreh chung chung kha loh theih lohna avangin inkahnaah kan luh phah ta a ni. Pu Denga pawhin ‘Silai nena chet chhuah kha kan chawhchhuah hmasak a ni lo’ a ti fo reng a ni. Assam Chief Minister, Chaliha pawh khan, ‘Enginnge maw min mawlh a, Sipai nena kan chet chhuah tak mai ni’ a tih rilruk fo ka ring. Pu Denga’n sipai nena che chhuak lo turin a ngen lawm lawm a, Pu Denga phone pawh Assam Chief Minister khan a chhang duh tawh lo a. Chuti chungin Sipai chakna hmangin ralthuam hrang hrang nen, Jet Fighter-te hmangin min rawn bei ta a. March ni 1, 1966 nimin ang khan khawvel hriatah Mizoram chu a buai ta a ni. Mahse, Lalpa remruat a lo ni zawk a, kan duh emaw duh lo emaw Hnam Thuthlung chu thisena bualin Zoram chu kum 20 chhung min baptist ta a ni. Nagaland leh Manipur-te an beih angin min bei ve lo, keini chu na takin min bei bik a, kan Mizo Nationalism chu a zika sih chhum a, min uphlum vek an tum a ni. Kum 20 hnuah Pathianin remna a awmtir a, khawvel entawntlak remna kan nei ta a. Hnamte meichher atan Lalpan hman min tum a, MNF History-a Pathian remruat dan hi mak tak a ni,” a ti.

Zoramthanga chuan SEDP chungchang sawiin, “NLUP kha chu chawfun sak ringawt-in an thawh tur lam an ngaih-tuahpui lo a, keini chuan a thawh tur lam kan ngaihtuah-pui tel nghal a ni. SEDP hi chu an mamawh ang zelin kan kalpui dawn a, mikhual Vai Party kan ni ve lo a, hna tak tak thawk turin kan kalpui dawn a ni. Nakinah chuan sawrkar hnathawk, a tak taka thawk turte pawh SEDP hi kan la huam tir dawn a ni,” a ti bawk.

He hunah hian martar-te sûn nan Minute khat chhung ngawi renga din a ni.