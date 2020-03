CADC hnuaia VC inthlanpuiah MNF-in VC 65-ah hnehna an chang; BJP-in VC 16-ah

Chakma Autonomous District Council (CADC) hnuaia village council (VC) inthlanpui leh Lai Autonomous District Council (LADC) hnuaia Council Veng VC seat khat hnawh khah nana by-election chu Zirtawpni khan tluang takin buatsaih a ni a, CADC hnuaia VC inthlanpuiah hian MNF chuan VC 65-ah hnehna an chang a, BJP-in VC 16-ah hnehna an chang bawk.

CADC-a VC 88 awm zinga VC 6 (59-Dursora, 60-Chhotaguisury-I, 61-Chhotaguisury-II, 66-Gerasury, 67-Ludisora leh 88-Silbanga)-ah te chuan inthlan ngai lovin, a ding zawng zawng chuhtu awm lo (uncontest)-a tlinga puan nghal an ni a, Zirtawpni khan CADC hnuaia VC 82-ah inthlanpui leh LADC hnuaia 71-Council Veng VC seat 1-ah by-election hi buatsaih a ni.

Ballot paper hmangin zing dar 7-ah vote thlak ṭan niin, tlai dar 4 thleng vote thlak hun hawn a ni a, tlai dar 4-a vote thlak zawh hman lohna hmun ṭhenkhatah chuan vote thlak hun hi pawh sei a ni bawk. Polling station tina vote tlate hi vote thlak zawh fel hnu zan lamah chhiar nghal a ni a, Vote chhiar zawhah Lawngtlai lamah phurh nghal zel a ni.

CADC-a village council 88-ah hian a duh apiangin an chuh theih general seat 428 leh hmeichhe tana hauh reserved seat 88, a vaiin seat 516 a awm a. Inthlan chuhtu candidate zawng zawng hi mi 972 an ni a. Vote nei mi 32,213 an awm a, CADC hnuaia VC 88-a inthlanpuiah hian seat awm zawng zawng 516-ah Mizo National Front (MNF)-in seat 372 lain, khaw 65-ah hnehna an chang a; Bharatiya Janata Party (BJP) chuan seat 115 lain, khaw 16-ah hnehna an chang a, Independent candidate-te’n seat 27 lain, khaw 3-ah hnehna an chang a, Indian National Congress (INC)-in seat 2 an la a, chak ber awm lohna (no majority) khua 4 a awm bawk.

LADC hnuaia Council Veng village council-a term laklawha elected member thi a awm avanga seat ruak pakhat hnawh khah nana by-election neihah hian inthlan chuhtu mi 2 (INC leh MNF candidate) awmin, voter 1,298 an awm a, MNF candidate Vanlalduh-enga chu thlan tlin a ni.

State Election Commission-in schedule a tihchhuah ang chuan, inthlanpui neih zawh takna he’ng village council 88-a member thlan tlinte hian March ni 17 hma ngeiin executive body an siam fel a ngai hlawm dawn a. March ni 18-ah chuan inthlan kaih-hnawih eng kim zofel hman tura ruahman a ni.