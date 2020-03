Chhawmdawlna atan Rs. vbc. 1,70,000 ruahman

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chuan Covid-19 hri leng vanga India ramchhunga mi retheiten harsatna an tawh loh nan a bika chhawm-dawlna “Special Packages” cheng vaibel-chhe 1,70,000 ruahman a nih thu nimin khan a puang a. Union Finance Minister chuan chhawmdawlna hian a bik takin nitina inhlawhfate leh mahni chenna nilo ram danga inhlawhte harsatna sutkian sak chu a tum ber a nih thu a sawi bawk.

He chhawmdawlna kaltlanga ṭanpuina pek tur tlangpui te chu – Pradhan Mantri Gareeb Kalyan Ann Yojna (PMGKY) hnuaiah Ration lakna (Public Distribution System) hnuaiah BPL chhungkaw membertin ten kar khata buhfai kg 5 ṭheuh an dawn mek bakah tun aṭanga thla thum (April-June,2020) chhungin kartin kg 5 ṭheuh an dawn belh vek ang a, dal kg 1 an dawng ziah bawk ang.

Hei bakah hian Covid19 do tura a hmatawnga tang (frontline workers) zawng zawng – sanitation workers, ASHA workers, doctors, nurses, paramedics ten an mamawh hun atan healthcare insurance cover cheng nuai 50 ruahmansak an ni.

Direct Benefit Transfer hnuaiah Kisan Samman Nidhi hnuaiah loneitu kuthnathawk vaibelchhe 8.69 te chu April thla kar hmasa berah 2000 ṭheuh pek an ni ang a, MGNREGA hnuaia ni za inhlawhna rate ni khata 182 ni ṭhin chu `202 ah tihsan a ni a, hei hi chhungkaw vaibelchhe 5 in an tangkaipui dawn a ni.

Kum upa (senior citizens) rualbanlo (persons with disabilities/Divyangs) leh hmeithai (widows) vaibelchhe 3 zet chu ṭanpuina a hranpain `1000 theuh pek an ni ang a. Tanpuina hi installment vawi hnih a pek an ni ang a, thla thum chhunga pek tlak vek tur a ni ang.

Jan Dhan account nei hmeichhiate chu thla thum chhung (April-June, 2020) chhung thla tin `500 pek an ni ang a, hei hian hmeichhia vaibelchhe 20 vel a pui dawn a, Ujwala Scheme hnuaia BPL chhungkua vaibelchhe 8.3 vel chu thla thum chhung (April-June, 2020) LPG cylinder pathum a thlawna pek an ni ang.

Deen Dayal National Livelihood Mission hnuaia hmeichhe Self-help Group (SHG) nuai 63 zetin dahkham ngailo ‘collateral-free” loan cheng nuai 10 an lak theih chu cheng nuai 20 a tihpun a ni a, Sawrkar laipui chuan organised sector establishment-a hnathawktu (employee) leh a ruaitu (employer) te EPF thawh-khawm 24% chu thla thum (April-June, 2020) chhung atan a tumsak dawn a. Amaherawhchu, hnathawktu 100 nei tling lo an ni tur a ni a, an mi rawih za zela 90-te chu `15,000 hlawh pha lo an ni bawk tur a ni a, hei hi hnathawktu mi vaibelchhe 4.8 velin an chhawr tangkai dawn a ni.

State sawrkarte chu building & construction labourers te puala welfare fund a siam aṭangin he fund in a huam te zinga lock down vanga harsatna tawk an awm chuan chhawmdawl nan welfare fund an hmang tangkai tur a ni a, Construction workers / Nitin inhlawhfa te chuan Lock Down chhunga an mamawh ang ang State sawrkarin a enkawl sak Welfare Fund atangin a pe chhuak tur a ni.