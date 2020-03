Coronavirus darh zel loh nan leh invên nan ruahmanna siam belh zel

Khawvel ram hrang hranga mi engemaw-zatin an thihpui mek, Corona-virus darh zel lohna tur leh he hri laka invênna atan sawrkar chuan ruahmanna a siam belh zel.

Sawrkar laipui chuan zanin dar 11:59 aṭang hian ram chhunga khualzin phur thlawh-na (domestic flight)-te chu chawlhtir turin nimin khan thupek a tichhuak a, hetihlai hian bungraw phur thlawhnate erawh an la thlawk chhunzawm zel dawn a, hemi bawhzui hian Mizoram sawrkara State Execu-tive Committee (SEC), Mizoram State Disaster Management Authority (MSDMA) pawhin Mizorama thlawhtheihna ṭumhmun awmchhun Lengpui Airport pawh nizan dar 11:59 aṭanga tiamchin awm lova khâr a nih thu nimin vek khan thupek a siam ve nghal a ni.

Sawrkar laipui chuan thlawh theihna service zawng zawngte chu zanin dar 11:59-ah hi chuan an ṭumna hmuna ṭumfel hman vek turin thlawhna company zawng zawngte a hriattir a, hetihlai hian India ram pawna service (International flight)-te chu chawlhkar khat tihtawp ni tawhin, ramri-a inkalpawhna hrang hrangte pawh khâr a lo ni tawh a. Pathianni khan state leh state mipuite inkalpawhna titawp turin rel leh metros service-te bakah inter-state bus service-te pawh tihtawp a lo ni tawh bawk a ni.

Scientist leh expert-te chuan tlawh pawh loh tura inkharkhip (lockdown) leh mipui veivahnate chawlhtir a nih loh chuan khawvela mihring tam berna dawttu, India ram angah chuan nasa takin Covid-19 hi a darh hluai thei tih an sawi a ni.

India rama state 19-ah lockdown hi kalpui a ni tawh tih health ministry chuan a sawi a, Mizoramah pawh lockdown hi kalpui niin, thingtlang khaw ṭhenkhat chu khaw dang mite tumah tlawh pawh theih loh turin an khaw kawngte an khâr a ni.

Hetihlai hian Mizoram luhna kawng hawn chhunahte Mizorama lut turte endik hna kalpui zel a ni a, nimin aṭang khan COVID 19 lênna state 7 aṭanga Mizorama rawn lutte chu dahhran an ni a, hei hi state Sawrkar Home Department chuan chuan khauh taka a kalpui a, heng state Maha-rastra, Kerala, Delhi, Uttar Pradesh, Karnataka, Rajasthan leh Punjab aṭanga thlawhna hmanga lo haw te chu Lengpui Airport an thlen veleh sawrkarin quarantine facility a siamah dah nghal tur a ni.

Guwahati aṭanga lirtheia lo kal zawng zawngte chu Kolasib District chhunga sawrkar quarantine facility ah dah tur a ni a. Quarantine facility-a medical mi leh sa awm mek ten uluk takin heng mite hi an endik dawn a, District Level Task Force ten quarantine facility-a dah zawng zawngte hi an zin veivahna zawng zawng chiang takin an chhinchhiah ang a. Local Level Task Force-te nena ṭanghovin heng mite hi mahni ina inkhunghranna tur hmunhma an nei ṭha tawk em tih leh khawiah mah ding khawmuang lova an chenna in thlengin chatlak lova kalna tur lirthei an nei em tih te an enfiah tur a ni a, Mahni ina inkhunghranna tur ṭha tawk an nei tih finfiah a nih hnuah chauh sawrkar quarantine facility hi chhuahsan phalsak an ni ang.

Hetihlai hian, Mizoram hmun hrang hrangah COVID-19 laka him nana Local Level Task Force ruahman angin veng hrang hrangah dawr inhawn hun chhung darkar 2/3 vel ruahman a ni a, hemi hun chhuang hian veng tin te mahni Local council emaw VC te emaw ruahman ang in mamawh an lamkhawm a ni. YMA in aurinna hmangin khawlai chhuak lo turin mipui an hrilh reng a, phalna nei tih loh lirthei tlan a tlem a, YMA leh Police te kawngpuiah an duty a ni.