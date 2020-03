Coronavirus vangin India ramah thi an awm belh leh

Nizan khan India-a Coronavirus vanga thi pahnihna an awm leh a, Coronavirus vanga thi hi Delhi-ah niin, hmeichhia kum 69-a upa a ni.

Nizana Coronavirus vanga thi hi Delhi-a Coronavirus kai an hmuhchhuah parukna niin, Delhi-a Covid-19 vei dangte hian thisen sang leh zunthlum an nei hlawm bawk a ni.

He hmeichhia hi a fapa aṭanga kai niin a lang a, a fapa hi thla hmasaa khan Switzerland leh Italy-ah a zin a, a fapa-ah hian he natna hi a lang mai lova, March ni 7 khan a khawsik leh khuh avangin Delhi-a Ram Manohar Lohia Hospital-ah a inentir a, sawrkar thupek zulzuiin a chhungte pawh endik nghal niin, a nu hi he natna veite awmdan anga a awm avangin damdawi inah dah luh nghal a ni a, March ni 9 khan a na zual a, pneumonia neiin, ICU-ah dahluh niin, hemi ni hian coronavirus a kai tih finfiah a ni zui a, hemi ni aṭang hian a thawk lamah harsatna nei zuiin ventilator hman a ni a, mahse a ṭhalo telh telh a, nizan khan a thi ta a ni.

Nimin thleng khan ram pumah coronavirus kai chu mi 85 an tling ta a, hetihlai hian Health Ministry chuan tuna India dinhmunah chuan health emergency a la ni lo tih an sawi a ni.

Hetihlai hian Kerela-a mi pathum chu an dam ṭhat tawh avangin chhuah an ni a, midang pasarih enkawl mek pawh chhuahtir thuai an ni thei dawn niin sawrkar official-te chuan an sawi a ni.

Lav Aggarwal, Joint Secretary, Ministry of Health sawi danin, ramchhunga coronavirus kai hmuhchhuahte kaihhnawih theih hi mi 4,000 vel hriat chian an ni tih sawiin, hetihlai hian ramchhung hmun hrang hrangah mi 42,000 vel enthlak mek an awm tih a sawi bawk.