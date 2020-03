Covid-19 damlo enkawltute hman tur chah thleng dawn

Mizorama Covid-19 damlo enkawltuten an mamawh em em, an invenhimna tur thuam, Personal Protective Equipment (PPE) set 20,000 dawn leh hmanraw dang hrang hrang chu vawiin hian New Delhi atanga Mizoram rawn phur thleng turin state sawrkar chuan Airbus thlawhna a charter a, heng bakah hian Guwahati aṭangin lirthei hmangin PPE leh bungraw dang engemawzah chah thlen a ni dawn bawk.

Mizoram dinhmun thlir chungin leh damlo enkawltute mamawhna hriain heng PPE set hi Mizoram a lo thlen thuai theih nan Chief Minister chuan sawrkar laipuia Home Ministry a zuk bia a, anni chuan rang lama lo thlen ngei tumin vawiina a lo thawn chhoh an tum thu an sawi tih nimina sawrkar thuchhuah chuan a tarlang a, heng buangrua rawn thleng turah hian PPE bakah infrared sensor (khawsik enna) leh N95 masks, 3 layered masks leh a dangte a tel a ni.

Tun dinhmunah Covid-19 natna vei hriatchian pakhat Mizoramah a awm a, test tur sample hi a hmaa Guwahati ah thawn ngai thin kha tun hnaiah Silchar ah test theihna tura phalna hmu laboratory awm tharin, Mizoram aṭanga enchian tur pawh hetah hian thawn a ni.