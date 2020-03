Covid-19 kai zat 700 tling tep tawh

Tun dinhmunah India rama Covid-19 kai zat chu mi 700 an tling ṭep tawh.

India rama Covid-19 kai zat hi nizan thleng khan mi 694 an ni tawh a, heng zinga mi 47 chu ram dang mi (foreigner) niin, Covid-19 vang hian mi 16-in nunna an chân tawh a, hetihlai hian mi 44 chu enkawl dama chhuahtir an ni tawh a, nimin khan he hri kai finfiah thar mi 88 lai an awm a ni.

Covid-19 avangin Spain-ah chuan mi 3434 an thi tawh a, tihian hrileng avanga thi tam lamah China an khum ve leh ta a ni.

Hri leng avangin Spain-ah darkar 24 chhungin mi 738 an thi tawh a, a vei mi 40,000 chuang awm tawhin, rampum huapin ni 11 an inkharkhip tawh a ni.

Italy chu mitthi tam berna niin mi 7000 chuang an thi tawh a, a vei mi 70,000 chuang an awm mek a. US-ah a vei mi 60,000 chuang awmin mi 1000 chuangin an thihpui tawh a, UK ah mi 9,000 chuang kai awm tawhin mi 400 chuangin an thihpui tawh bawk.

France-ah pawh mi 20,000 chuangin an kai mek a, mi 1300 chuangin an thihpui tawh a. Middle-east ram zinga a kai tamna ber Iran-ah darkar 24 chhungin mi 150 chuang an thi a, a vei mi 20,000 chuang awm tawhin mi 2200 chuang an thi tawh a ni.

Singapore-ah niminpiah khan kaithar mi 70 chuang hmuh an ni a, an vaiin hri kai mi 600 chuang awm tawhin, an zingah hian India mi, hmeichhe naupang kum 3 mi a tel a ni.