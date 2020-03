Covid-19 positive kaihhnawiha khung hran ngai khung hrang nghal vek

Mizorama Covid-19 vei pakhat hmuhchhuah kal zela Serchhipa a kaihhnawih theih awm nia sawi chungchangah Serchhip District Task Force on Covid-19 chuan rang taka hma la nghalin, he thil kaihhnawih avanga inkhung hran ngai zawng zawngte dap chhuakin khung hran nghal vek an ni.

He thu hi nimina District Level Task Force Committee on Covid-19, an Chairman, District bawrhsap ni bawk H.Dolianbuaia, MCS, hova ṭhutkhawmnaah tarlan a ni a, District Level Task Force chuan hemi chungchangah hian mipuite tan chiaina tur engmah a awm lova, mipuite chu he hri leng laka an him theih nan mahni ina inkhung a, invêng ṭheuh turin a ngen nawn leh a ni.

He ṭhutkhawmnaah hian thil pawimawh hrang hrang sawiho a ni a, lockdown ṭha taka kalpui a nih theihna atana duty ṭhin, Village Level Task Force tinte chungah lawmthu a sawi a, chutihlaiin a huhova awm khawm lo zawnga duty lo insiam tur leh, inchhâwka mi pahnih khat zel lo duty tum turin a ngen a, kum upa lam, kum 40 leh a chunglam chu duty-ah hian lo âwl thei turin an beisei tih an sawi a, chhun zan zawma hnathawk engemaw-zat an awm tih sawiin, heng hnathawktu – District Level Task Force member-te, medical team-te, police te, information lamte leh sawrkar hnathawk engemawzat tei velte lo hmu-mawh lo tur leh a ṭul ang zela lo ṭanpui zawk turin Village Level Task Force te chu ngen leh hriattir an nih thu an sawi a, Forest Deptt Service ṭhenkhat leh AH & Vety Service ṭhenkhat-te chu Essential Service a ni tih lo hre tur leh an hnathawh lo dang lo turin an hriattir bawk a, nitin mamawh (essential commodity) phurtute chu an motor-ah Magistrate Seal chuang lehkha belsak leh Driver-te ID siamsak theih a ni a, a mamawh chuan District Magistrate Office-ah ngaihven theih a nih thu leh Serchhip Dis-trict paltlang duh emaw, lirthei movement permit mamawh te tan pawh lak theih a nih thu sawilan niin, essential commodity phurtute chu khawiah mah lo dan emaw lo tihkhawtlai phal a ni lo tih an sawilang bawk.

District Level Task Force chuan khaw bila lo inkharkhip leh uchuak taka lo khauh fâl rem an tih loh thu pawh sawiin, mahni khaw bila lo inkharkhipa, khaw chhunga midang emaw, lirthei eng chi mah luh lo khap ve ringawt loh nise an ti a, an khaw chhungah din khawmuan emaw chawlh leh riahte an remti lo a nih chuan chutiang khapna chu an siam a nih pawhin a hriat thiam theih tih an sawi a, khaw tinin mahni khua an inkharkhip vek chuan kan zavaiin kan tuar thei a ni tih hriattlan a ngai tih an sawi bawk a, nitin mamawh (essential commodity) phurte phei chu lo dan a rem lo tih an sawi a, hemi rual hian zin haw inkhung hrang tura tih an nih loh chuan lo lama hnathawk tura kal tur lo dan chu a rem lo tih sawiin, a huna thlai chi thlak a nih loh chuan kumtluana ei bar zawnna a tihchhiat theih avangin, district chhunga khawtinte lo inkhap lo tura tih an ni.

Nimin meeting chuan Serchhip leh district chhunga thlai thartute thlai thar ṭha taka tihral a nih theih nan Vegetable Supply Chain Programme ruahman a ni dawn a, mawhphurtute an inruat nghal a, Oil & Petroleum-ah District dinhmun a la ṭhaa ngaih a nih thu te, gas pawh tluang taka phurh a nih zel theih nan hmalak a nih tur thu te, thuneitu sang (state authority) aṭangin Serchhip District-a a ṭul apianga hman tur cheng nuai 7.3 dawn a nih thute ngaihthlak niin, Serchhip khawpui hmun pawimawh zual lai disinfect spray tura ruahmanna siam a ni bawk.

Serchhip Bialtu MLA, Lalduhoma’n Serchhipa VC tinte chu chhuanchham an awm palha an lo inven nan Rs.10,000 ṭheuh a pek tawh thu leh tunah hian hriselna lama thawktu (frontline worker)-te hman tur Glove leh mamawh dang te a rawn pek leh tur thu sawilan niin lawmawm an tih thu an sawi a, Serchhip leh district chhung khaw danga theihtawp chhuaha mipuiten an nghei loh nana tha thawhtu sumdawngte chungah lawmthu sawiin, nunphung a pangngai zel theih nana theihtawp chhuah zel tur leh, social distancing ngai pawimawh a, fimkhur zel turin a ngen nghal bawk a ni.