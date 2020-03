Serchhip District Level Task Force on Covid 19 hmalaknain Serchhip khawpui chhung hmun hrang hrangah natna hrik thahna hlo (chloride) kah /disinfection spray mek a ni a, Hand railling, vantlang hmunhma leh punkhawm ṭhinnate leh duty post-te an kap a, nimin khan Chhiahtlang aṭangin an kap ṭan a, Sailiam Kawn thleng kah an tum a, nizan khan IOC veng thleng kah hman an tum a, vawiinah pawh kah chhunzawm zel an tum a ni.