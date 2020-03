Football thuthang

@ Barcelona chuan kunin nipuiah Manchester City’s French defender Aymeric Laporte, 25, lakluh dan tur an ngaihven. (Mundo Deportivo)

@ Paris St-Germain, Real Madrid leh Manchester City-te chuan kumin nipuiah Inter Milan’s Slovakian defender Milan Skriniar, 25, lakluh an tum hlawm. (Calciomercato)

@ Kalidou Koulibaly, 28, chu kumina Napoli chhuahsan turin a inpeih tawh a, Senegalese centre-back hi Manchester United nen pawh sawi zawm an ni. (Mirror)

@ Barcelona chuan Atletico Madrid a\anga 120m euros-a an lei, French forward Antoine Griezmann, 29, chu kum khat chiah an kawl hnuah kumin nipui hian 100m euros-a hralh an rilruk. (Sport)

@ Liverpool leh Arsenal-te chu Eintracht Frankfurt’s French defender Evan Ndicka, 20, chu season suspend hmaa thlithlai an tum. (Sky Sports)

@ Arsenal chuan tun kara an player-te training an \an pui dawn leh dawn loh chungchangah Premier League club dang medical staff-te an sawipui. (Mail)

@ Barcelona chuan tun season la awm turah hriat lawk loh thil a thlen avangin an hlawh tura an ruahmanah harsatna an tawh avangin an top player-te chu an hlawh tihhniam chungchang an sawipui a, an hlawh pek tur ang an pe a nih chuan 1bn euro vel an chawi chuan a ngai dawn a ni. (Marca)

@ Juventus striker Gonzalo Higuain, 32, chuan an ram, Argentina-a a nu cancer tuar vangin Italy-a inkhung hrang tura dân siam (quarantine rules) a bawhchhia. (Sun)

@ Real Madrid Luka Jovic pa chuan a fapa Serbian striker kum 22 miin a bialnu, Belgrade-a mi tlawha quarantine rules a bawhchhia a nih chuan hremna a tuar tur a ni a, jail tân a ngaih pawhin a tâng mai tur a ni a ti. (Marca)

@ Arsenal leh Barcelona midfielder hlui, Alexander Hleb chuan an ram, Belarus-ah chuan tumahin coronavirus an ngaihven lo tih a sawi a, anni hian top-flight football an la khel reng a ni. (Sun)