India ramah Coronavirus vangin kum 76 mi a thi

Khawvel puma natna leng mek, novel coronavirus vanga khawvel puma mi sang chuang an thih mek laiin, nizan khan Karnataka-ah putar kum 76 mi chu coronavirus vangin a thi a, hei hi India rama coronavirus vanga thi hmasa ber a ni.

Karnataka-a Kalburgi district-a sawrkar official-te chuan nizan khan he thu hi an puang a, coronavirus vanga India-a thi hmasa ber hi February ni 29 khan Saudi Arabia aṭanga rawn lêt a ni a, Hyderabad airport-a an endiknaah coronavirus a kai tih hriatna tur (symptom) a la lang lo tih official-te chuan an sawi a, March ni 5 khan thisen sang leh thawhhah a neih avangin an district-a private hospital panpui niin admit a ni a, damdawiina an test chuan covid-19 a vei tih hmuh a ni ta a. A hnu ni thumah Hyderabad damdawi inah sawn niin, hemi ni hian a chhungte chuan in lamah an hawpui a, nizan dar 10:30-a a thih pawh hian an in-a thi a ni a. Engvangin nge damdawi in hian an enkawlna hnuai aṭanga coronavirus vanga damlo hi chhuahtir an phal tih chu hriat a nih loh thu NDTV chuan a tarlang a ni.

Nimin thleng khan India ramah Covid-19 kai hi mi 73 hmuhchhuah tawh an ni a, Kerela (17), Maharasatra (11) leh Uttar Pradesh (10)-te chu a kai tamna an ni.

Ram 100 chuanga darh mek, Coronavirus vanga thi hi khawvel pumah mi 4,5000 an chuang tawh a, India ramah pawh hrileng vei hi a ni telin an pung zel a, sawrkar laipui chuan visa eng chi pawh April ni 15 thleng a titawp lailawk a, February ni 15 hnu lama China Italy, Iran, Korea, France, Spain leh Germany tlawh a zinte chu ni 14 chhung inkhunghrang turin a hriattir a ni. US chuan nimin zing atang khan UK tih loh, Europe ram hrang hrang atanga khualzinte luh a khap a, hei hian ni 30 chhung a awh ang.