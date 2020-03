Italy lehpelin US-ah Covid-19 vei hmuhchhuah an tam ber ta

Ni khat chhunga Covid-19 vei 16,000 chuang an awm hnuah US chuan Italy leh China khûmin khawvela Covid-19 vei tamna ber a ni chho ta.

Johns Hopkins University data atanga a landanin, tun dinhmunah America-a Covid-19 vei hi mi 85,600 an tling ta a, Covid kai tamna, China (81,782) leh Italy (80,589)-te a khûm ta a, hetihlai hian Covid-19 vanga thi tamna ber chu Italy la ni rengin, mi 8,215 an thi tawh a, Spain (4,365) leh China (3,169)-in an dawr a, US-ah hian Covid vangin mi 1,290 an thi tawh a, Ningani kha US-a ni khata thi an tam ni ber niin, mi 263 an thi a, khawvel puma Covid-19 vanga thi zat hi mi 24,057 an ni tawh a ni.

Hemi chungchangah hian US president Donald Trump chuan hetianga Covid-19 kai thar an pun hluai nachhan hi test an neih nasat vang tih a sawi a, China-ah chuan tumahin an hre lo tih a sawi a ni.

-Zothlifim Daily Newspaper