Serchhip bialtu MLA Lalduhoma chuan Covid-19 avanga lockdown neih mekah, chhuanchham leh harsatna tawk an lo awma ṭanpuina atan Serchhip-a VC tina Village Level Task Force on Covid-19-te hnenah Rs.10,000 /- ṭheuh a sem tih Serchhip ZMP Block Committee chuan an tarlang.