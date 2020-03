New Serchhip North VC huam chhunga in sak chungchangah hriattirna tichhuak

C.Lalduhzuali, Settlement Officer, Serchhip chuan New Serchhip North VC huam chhunga in sak chungchangah mipuite hriattirna a tichhuak.

Settlement Officer-in hriattirna a tihchhuaha a tarlan dan chuan, New Serchhip North Village Council chuan an area chhung Kikawnah PMAY-Housing for All Scheme hnuaia insak ṭanpuina dawngtu, in hmun nei lote tan in sakna tur hmun a ngaihtuah mek tih a tarlang a, VC-ten helai hmun an ruahmanah hian Housing for All beneficiary ni lo tan in sak emaw, lei laih emaw, kut thlak reng reng phal a ni lo tih tarlangin, Settlement Officer hriatpuina nilova in sa emaw, lei lai emaw, kutthlak an awm a nih chuan section 7 of the Mizo-ram (Prevention of Government Land Encroachment) Act, 2001 angin an chungah action lak a ni dawn tih a thuchhuahah chuan a tarlang bawk.