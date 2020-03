Ningani-ah ZMC-ah Covid-19 test theih tum

Health & Family Welfare Board Vice-Chairman Dr ZR Thiamsanga chuan Zoram Medical College chu Covid-19 veite enkawlna tura ruat a nih a, ZMC bakah Falkawn leh ZMC a thawk daktawr leh staff te thinhrikna ṭawngkam hriat tur a awm fo vangin an hlauhawm lova, an him tawk a ni tih mipuiten hria se a duh vangin Inrinni khan a tlawh.

Dr. Thiamsanga chuan ZMC chu WHO leh sawrkar laipui duhdan anga uluk taka enkawl a nih thu sawiin a thawktute pawh mahni nunna thapin midang tan an thawk a, in lama an haw dawn pawhin dan ang thlapin uluk takin an intifai a, him tak leh hlauhawmlo an ni tih hriat a ngai a, an rilru tihnual thei zawnga ṭawngkam cheh lo turin mipuite a ngen a ni.

Dr. ZR Thiamsanga chuan Covid-19 vei enkawl mek pawh a dinhmun hlauhthawnawmah a awm lotih sawiin a nupui fanaute pawh test sample a negative hnu ah uluk taka enkawl zui an ni a, an hriselna a ṭhat bawk avangin an awmna veng Local Task Force ten en ṭangrualin an chenna in lamah quarantine tura chhuah tir an nih thu a sawi bawk.

ZMC hi khum 150 awmna ah siam rih a ni a, ICU 7, NICU 5 siam niin ICU hi 24-a extend theih turin ruahmanna siam a ni a, daktawr pahnih leh technician pahnih Silchar Medical College ah training neih tir mek an ni bawk.