Nitin mamawh phuhrukna tura hmalakna CS hovin thlirho

Inrinni khan Chief Secretary Lalnunmawia Chuaungo leh Additional Chief Secretary JC Ramthanga te hovin Chief Secretary Conference Hall MINECO-ah Sawrkar hotulu pawimawhten Covid-19 hrileng avanga kharkhipna kalpui mekah nitin mamawh phuhruk tura hma-lakna te thlirhovin, harsatna hrang hrangte sukiang turin ruahmanna leh rawtna te an sawiho.

Meeting-ah hian mipui nitin mamawh bungraw sem darh (bazar leh supply management) chungchangte, Aizawl khawpui chhunga bawlhhlawh paih chungchang-te leh ran chaw leh damdawi dawr inhawn chungchangte sawiin, harsatna an tawhte an sawiho a. Sawrkarin thei rah leh thlai thar sem darhna tur ruahmanna a siam chu a khaihlak loh nana hmalakna te sawikhawm niin he ruahmanna hi tluang taka a kal theih nana Horticulture leh Commerce & Industries Department leh MIZOFED thawhho dan leh Local Level Task Force nen a an thawhho dante sawilan a ni a. Nitin mamawh phurtu ten awlsam zawka bungrua an chawkluh nan awlsam zawka phalna pekchhuah dan leh Mizoram Distributors’ Association (MIDA)-ten bungrua an sem darh theih nana rawtna an siam te pawh sawiho niin heng an rawtna te hi bawhzui nise an ti a.Task Force on Commodities hnathawhte thlir-hovin rang zawka mamawh hrang hrang phurhna tur dilna awlsam zawka tihdan te pawh sawiho a ni.

Covid-19 natna veite enkawltute inthuamna PPE leh thildangte March ni 27 a lo thleng chu a bika hetiang hmanrua India pumah sawrkar laipuiin a ruahmanna a thawnna hmasa ber niin, Chief Minister-in Home Ministry lam a dawrna avanga rang taka phurh theih a nih thu meeting ah hian sawi a ni.

Mizorama tangkhang state pawn mite tan sawrkar laipui Ministry of Home Affairs thurawnna Advisory angin an ei leh in buatsaih tum a ni a, hemi atan hian State Disaster Response Fund (SDRF) sum chu NDRF ruahmanna hnuaiah phal a ni tawh thu sawi lan a ni a, DLTF ten LLTF/VLTF te hi hemi chungchangah ruahmanna an siampui theih thu sawilan a ni bawk.

Mizo zirlai leh zin mi Mizoram pawna tangkhangte chu a theih ang anga ṭanpui turin Mizoram pawna Mizoram House-te hriattur an nih tawh thu sawilan niin, Mizoram House awm lohna khawpui a Mizo thangkhang te Mizo Welfare Association te lo ngaihven tura ngen an ni tawh thu te sawi lan a ni bawk.

Meeting chuan COVID dona kawnga Kohhran hma-lakna te, LLTF/VLTF-te ṭha-hnemngaihna leh inpeknate, Department hrang hrang thawhhonate leh mipuiin thu awi taka sawrkar ruahmanna leh kaihhruaina an zawm chu ropui leh lawmawm tiin he natna a darh zel loh nan sawr-kar thu leh hlate chu zawm zel turin mipui an ngen bawk a ni.

Meeting ah hian COVID-19 vei tunah enkawl mek in thlawhnaa a chuanpui mi 140-te chu Police-in an chhui zui a, contact tracing ngawrh taka an tih thu Police hotu ten an tarlang bawk.

Meeting ah hian Police, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Health & Family Welfare, Horticulture, Agriculture, Animal Husbandry & Veterinary Department leh Disaster Management & Rehabi-litation Department a hotulu leh AMC hotu te an tel a ni.