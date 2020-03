Covid-19 hri leng mek laka lo invenna atan India rampumah lockdown kalpui ni mahse Serchhip-a petrol pump awmchhun, Lalzuithanga Filling Station-ah oil dinhmun a ṭha a, nizana Zothlifim-in a zawhna chhangin pump enkawltute chuan Petrol (MS) leh Dielsel (HSD) trip 2 ve ve vel a awm thu an sawi a, hetihlai hian pump erawh hawn a ni lova, duty leh emergency, a ṭul zualpui chauh an pek chhuah rih thu an sawi.