Punjab-a Covid-19 vanga boralin mi 23 a kai darh hman niin hria

Punjab-a March ni 18-a Coronavirus vanga boral chuan an state-a coronavirus kai 33 zinga 23 chu ama kai darh nia hriat a ni.

Gurudwara puithiam kum 70 mi hi chawlhkar hnih chhung, an khaw thenawma a thiante pahnih nen Germany leh Italy-a tour an neih hnua a lo kir hnuah mahni inkhung hran (self quarantine rules) a zawm tha lova, hei vang hian a kai darh viau niin rin a ni.

He puithiam hi March ni 6 khan Delhi a thleng a, hemi hnu hian Pubjab a pan a. Official-ten a vahvelna an chhui zui a, March ni 8-10 khan Anandpur Sahib-a hun hmannaah telin, hemi hnu hian an khua Shaheed Bhagat Singh Nagar district-ah a kir a, coronavirus test a positive tih hriat hma hian mi 100 dawn a kâwm hman a, amah leh a zinpuite pahnih hian an state chhunga khaw 15 zet an tlawh niin hriat a ni.

A chhungte zinga mi 14 chu coronavirus hi an kai tih finfiah a ni a, a tunu leh a tupa-te pawhin mi engemawzat an kâwm hman bawk a, official-te chuan khaw indawtin tunah hian a kaihhnawih theihte an chhui zui zel a ni.

Tun dinhnumah (27/03/2020 12:15pm) thleng hian India ramah Covid-19 vei mi 724 awm tawhin, mi 67 enkawl dam an ni tawh a, India rama Covid-19 vanga thi hi mi 17 an tling tawh a ni.

-Zothlifim Daily Newspaper