Scholarship chungchang sawipui

Mizo Zirlai Pawl, Mizo Students Union, Student Self Support Union leh Aizawl City College Joint Students Union hruaitute chuan nimin khan Mizoram Cooperative Apex Bank Ltd Chairman, T.Lalmuanpuii chu a Pisa ah hmuin, tunlaia YES Bank buaina leh a kaihhnawih chungchangah zirlai scholarship la ten harsatna an tawh loh dan tur an sawipui.

Apex Bank Chairman T.Lalmuanpuii chuan zirlai hruaitute hi Reserve Bank of India-in YES Bank chunga khuahkhirhna a lek avanga zirlai zinga Scholarship hmu lo an awm loh tur thu a sawi a, zirlai loan rulh tum tak takte chu engtik lai pawh a loan pek an inhuam thu a sawi bawk a ni.

Yes Bank hi Payment Gateway (Cheque Clearing leh Mizoram pawna RTGS/NEFT hmanga pawisa thawnna)-ah India ram hrang hrang Bank 40 (North East a Bank 14) ten an thawhpui a nih thu sawiin, Apex Bank pawhin Yes Bank hi a thawhpui thu a sawi a. Yes Bank-in harsatna a tawh mek chu chinfel thuai a nih a beisei thu a sawi a, Mizoram Cooperative Apex Bank Ltd. in RTGS/NEFT hmanga pawisa inthawnna atana Yes Bank alo hman ṭhin chu hman a remchan rih lo avangin RTGS/NEFT hmanga pawisa thawnna atan IFSC dang, HDFC0CMCABL an hman avanga pawisa inthawnna leh zirlaite scholarship account-a dah luh chungchangah buaina tur a awm lo a, zirlaite lo buai lo turin a chah a ni.