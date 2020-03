Serchhip-a Covid-19 vei leh vei loh enfiah pakhat awmin, a vei lo tih finfiah

Khawvela hri leng mek, Covid-19 laka invenna leh himna atan Serchhip khaw-puiah pawh hma lak mek zel a ni a, hetihlai hian Serchhipa Covid-19 vei nia rinhlelh sample lak chuan Covid-19 a vei lo tih finfiah a ni.

Serchhipa sample result lak hi nizan hmasa khan rawn thlengin, result hi a negative tih Dr. ZD Lalmuanawma, District Medical Superintendent chuan Zothlifim a hrilh a, hei bak hi Serchhipah chuan Covid-19 vei nia rinhlelh an la awm rih lo a ni.

Covid 19 laka invênna atan leh mipui himna atana State pawn aṭanga lo haw te ni 14 chhung khung hran (Home Quarantine) tura ruahmanna bawhzuiin Serchhip khawpui (town) chhungah mi 80 chuang khung hran tawh an ni a, vawiin leh Pathiannia lo thleng tur in-report lawk sa-te nen chuan nizan thleng khan in khung hrang tur hi mi 98 an ni tawh.

Tuna inkhung hrang (home quarantine) mek zinga a tam zawk chu anmahni in emaw, anmahni remchanna hmuna inkhung hrang an ni a, hetihlai hian inkhung hranna tur hran nei lo mi pahnih chu Serchhip damdawi ina inkhung hranna tura ruahman saah an awm mek bawk a ni.

Hrileng avang hian Serchhip khawpui chhunga Village Council leh YMA-te chuan mipuite himna turin kawng hrang hrang a hma la mekin, nimin khan Serchhip Sub Hqrs YMA Hall-ah NGO Meeting neih a ni a, Serchhip District Level Task Force on Covid-19-ten hmalakna tura ruahmanna an siam hrang hrangte inhrilhhriatna leh sawifiahna hun hman a ni.