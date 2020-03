Serchhip District Level Task Force on COVID-19 thukhawm

Nimin khan Serchhip DC Meeting Hall-ah District Level Task Force on COVID-19 te chu an Chairman H.Dolian-buaia, MCS, District Magistrate hovin an thukhawm a, COVID-19 laka mipuite himna tura hmalakna leh in enkawl dan chi hrang hrang te an rel.

Meeting hian tun dinhmuna state pawn aṭanga lo hawte dah hranna (quarantine) leh he natna kai nia rinhlelh te dah hranna (Isolation) hmun tur neihsate bakah a ṭul thuta hman belh theih tur hmunhma siam belhin, hman-raw mamawhte pawh lo inlak lawk a rel a, Quarantine leh Isolation hmunah hian Police Duty dah-a, a ṭul anga dah hrangte ei leh in tur ngaihtuah-sak nise an ti a, hemi chung-chang buaipuitu tur Team pawh din nghal niin, a ṭul angin he team hi tihlen zel turin an rel a ni.

Quarantine-a dah zinga damlo an lo awm palha Isolation-a dah tura phurh kual dan turte leh hmanraw mamawh turte chu Health Department lamin lo ruahman turin a ti a, Covid-19 vanga boral an lo awm palha ruang sawngbawl dan kalphung (protocol) Hospital-in a neih sa bakah a ṭul dangte chu YMA te nena sawiho ni se an ti bawk.

Lock down chhung hian Law and order khauh taka kalpui ni se tiin a rel a, veng tina Village Level Task Force te chu police department-te nena ṭang hovin khauh zawkin duty reng se an ti a, SDO (C) leh BDO ten an huam chhungah a theih chen chen essential commodity control lamah hma lain, tlakchham vanga harsatna tawk an awm loh nan hmalak zel ni se, an ti bawk.

Heng bakah hian tuna hmalak meka thil pawimawh hrang hrangte an sawiho bawk.