Serchhip zikhlum Aizawl-ah Kg. 1 Rs.25/- & 40/- velin pek a ni

Tukinah Serchhip aṭanga Zikhlum thawnluhna Aizawl-ah Zikhlum Kg. 1 Rs.200/-a lei niawmin thuthang a awm a, hemi chungchang kan zawhfiahnaah Serchhip zikhlumte hi kar hmasa khan Aizawlah Kg. 1 Rs.25/-in pek a ni a, nimin khan Kg. 1 Rs. 40/- velin pek a ni.

Covid -19 vanga ram pum huapa lockdown kalpui a nih mek laia mipuiten ei leh ina harsatna an tawh lohna tur atana Mizoram sawrkarin tualchhung thlai thartute thlai thar chhuah dehralna tura ruahmanna a siam, Local Vegetable Supply Chain Programme hnuaiah Serchhip aṭangin Aizawlah thlai thar engemawzat thawnthlak a ni tawh a ni.

March ni 27 zanlai khan Serchhip aṭang hian Zikhlum qtls 208.39, Bawkbawn qtls 158.45 leh Tomato qtls 10.90 te chu lirthei 18, 207-Truck – 15 leh 407 Truck pathum hmanga Aizawla thawnthlak a lo ni tawh a.

Nimin khan a thawh hnihna nei leh a ni a. Zikhlum 254.34 qtls, Bawkbawn 250.58 qtls, Tomato 11.54 qtls, Vaimim Kawm 1001, Dhania tel 55, leh Anthur tel 12 te chu 207 Pickup truck 22 leh 407 truck pathum hmanga Aizawl lamah phurh thlak leh a ni ta a ni.

Zothlifim-in a zawhfiahnaah PC Siamliana, Chairman, Serchhip Horticulture & Agriculture Cooperative Society chuan kar kalta (March ni 27) zana Serchhip aṭanga Aizawla thlai thar engemawzat an thawnthlak zinga mi, Zikhlum chu Aizawl-ah hian Kg. 1 Rs. 25/-in an pek thu a sawi a, heta ṭang hian a phurhna leh an senso dangte an paih hnuah a thar chhuaktu, loneitute hnenah Kg.1 Rs. 20/- zela an zikhlum man an sem leh thu a sawi.

PC Siamliana chuan Serchhipa thlai thar an thawnchhuahte hi an pekna hmuna an hralhna a zirin loneitute hnena sum an pek pawh a danglam theih thu a sawi a, nimina Aizawla thlai thar an thawn thlak leh chu an pekna a la hriatchian theih loh thu leh loneitute chan tur zat an la chhûtfel theih loh thu a sawi a, Aizawla Serchhip zikhlum Kg. 1 Rs. 100/-te, Rs.150/-te-a an hralh tih thawm an hria chu pawi an tih thu leh rilru natthlak an tih thu a sawi a ni.

Zothlifim-in M.Vanlalzami, DHO a biaknaah nimina thlai thar engemawzat thawnthlak zingah Bawkbawn chu Kg. 1 Rs.35-a an pek thu a sawi a, Zikhlum hi nimin tlaia Aizawla thawnthlak chu a bag-a an thun dan a inan loh avangin, a rate tak hi tun ṭum chu hriat a har a, Kg. 1 Rs.40/- ang vela pe anga chhut theih a nih a rin thu a sawi a, Zikhlum leh Bawkbawn bakah hian thlai thar dang engemawzat pawh an thawn thla tel tih a sawi bawk.

Aizawl-a Zikhlum Kg. 1 Rs.200/-a lei nia insawi an awm lai hian veng tam tak chuan Kg. 1 Rs. 40/- te, Rs. 50/- Rs.100/-a zuarte an awm nia sawi a ni bawk a, Serchhip aṭanga Aizawla zikhlum leh thlai thar dang thawn thlakte hi mimal sumdawng kuta lût lovin Local Level Task Force kuta pek an nih avangin to taka hralh a awm an rin loh thu Serchhip Horticulture Division hotute chuan an sawi a ni.