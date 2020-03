Sum sem leh a thlawha dawn ngawt hi ei leh bara Pathian ram thlen dan tur a ni lo:Prof. H.Lalramnghinglova

ZPM Research & Evaluation Wing Chairman Prof.H. Lalramnghinglova chuan “Sum sem leh a thlawna dawn ngawt chu ei leh bara Pathian ram thlen dan tur a ni lo” a ti.

Nimina ZPM Chhung Inkhawmah he thu hi sawiin, Prof. H.Lalramnghinglova chuan “Mizoramah kum 1966 buai hmalam kha chuan Mizoram hi ei leh barah kan intodelh thin a ni” a ti. “1966 atanga vawiin ni thlengin vai buhfai ringin kan awm ta a. Silchar kawng ni 2/1 a pin hlekin kan buai a, chawah kan intodelh lo hi a pawi em em a ni. Mizoram mipui zaa 60 dawn hi kut hnathawk/lo neia eizawng kan ni a. Rethei taka chhuanchhama an awm reng mai hi chhanchhuah an ngai a, an bana kaih chhuah an ngai a ni” tiin “Kan Pathian hi mirethei lam ṭang Pathian a ni a. Kan Pathian chuan ‘Unau rethei leh chhuanchhamte chu ui nei lovin an chanai tur pe ngei ngei ang che u. Tichuan in kut hna-thawh leh in banin a thlen phak chin zelah Pathianin mal a sawm ang che u (Deut 15:11) A ban chu mi retheite lamah a phar a, a kut chuan chhuan-chhamte a ban phak a. (Thufingte 31:20) Miretheite thleng phak bana kaih policy hi kan ram hian a mamawh a ni” a ti.

Prof. Ramnghinglova chuan Kawlphetha-ah hian UT aṭangin kan intodelh ngai lo tiin “Pathianin lui tui (Water resources) ṭha tak min pe chungin englai mahin kan intodelh thei lo a. Mizoramin power kan mamawh MW 120-140 a nih laiin MW 26.9 chauh kan siam chhuak a. Tuirial Hydel-ah hian MW 60 ah MW 20 (12%) kan chang a, hei hi tun thlenga kan dinhmun chu a ni. POWER tello chuan engmah a thawh that theih tawh loh a. Chuvang-in, chhenfakawm tham Power Generation luhchilh bik neiha hlawhtlinpui hi kan ramin a mamawh a ni” a ti.

Ramnghinglova chuan, “India ramah mihring tam dan a zira chhutin Corruption-ah kan sâng ber a, HIV/Aids vei kan tam ber a, Cancer vei leh meizial zu kan tam ber a. Rukruk, tualthah, inrawkah te pawh kan duai lo hle a ni. Heng zawng zawng thlenna chhan buipui bera chu ‘Corruption’ hi a ni. Sum leh pai hi a pawimawh a, a bawiha tan erawh chu milem biak tluk a ni si. Tuna sawrkar budget-ah Corruption dotu ber nia ngaih Lok Ayukta ah chuan thil sual chhui zuina atan Budget Provision a awm lo niin Vanglaini chanchinbu ni 2.3.2020 ah tarlan a ni a. Mizoram hian engkimah siamthar lehna a mamawh hle a ni” a ti bawk.