Supply Minister-in truck driver-ten buhfai an phurh hreh chhan enfiah

Supply Minister K. Lalrinliana chuan nimin khan FCI kudam, Tanhril leh Zuangtuia Supply kudam tlawhin Truck driver ten FCI kudam aṭanga Zuangtuia Supply kudama buhfai buk tura an phurh hreh chhan a enfiah.

Tunhnaia Tanhrila FCI kudam weighbridge aia Zuangtuia Supply kudam weighbridge (buhfai phur truck bukna)a buhfai phur truck buk a zan zawk avanga Truck driver ten buhfai phurh luh an hreh avanga harsatna awm theite Supply Minister hian enfiahin uluk takin Truck ruak leh buhfai full load rih zawng bûk a enpui a, he truck hi Zuangtuia supply kudamah hruai chhovin Zuangtui supply kudam weighbridge ah uluk takin a buktir leh vek a ni. Hemi hnu hian Minister chuan Zuangtui supply kudam a weighbridge chu hman chhunzawm tawh loh turin thutlukna a siam nghal a, weighbridge thlakna tur digital weighing machine lian chi tuna chah mek chu a rawn thlen thuai beisei a nih vangin Zuangtui kudama awm digital electronic weighing machine tê chi chu hman rih turin ruahmanna a siam nghal a ni.

Supply Minister chuan Mizoram Truck Drivers’ Association in Mizoram mipuite kan riltama kan awm phal lova theihtawp chhuah an tum thu thuchhuah an siam chu a lawmthu a sawi a, tunah hian buhfai wagon 68 lai Bairabi ah a ding mek a, a phur tur truck indaihloh vangin MLA te leh mi tlawmngai ten an truck te an thawh a, a ṭul chuan sawrkarin ruahmanna dang a siam zel ang a ti.

Local Task Force te thawhrimna fakawm a tih thu sawiin Minister chuan Mizoram mamawh supply rawn phur luttu te chu screening paltlang thlap, a him tawka ngaih an ni a, ṭha taka lo ṭanpui a lo tikhawtlailo turin a ngen a, kan indanchar chuan riltam vangin harsatna lian zawk kan nei thei a ni a ti bawk.

Minister chuan Supply Retailer ten ration buhfai man DCSA/Supply centre a an pek lawk thin chu a pangngaia kalpui tur a nih thu sawiin, delivery order issue hnu ah a tul angina Supply department atanga re-imburse sak leh an nih tur thu a sawi.