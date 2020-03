Supply Minister-in Zophai leh COVID-19 Screening Point a tlawh

Minister of State K.Lalrinliana, Kolasib bialtu MLA ni bawk chuan nimin khan Bairabi Zophai a hnamdangten Mosque sak mek leh state pawn a\anga mihring rawn lût, Covid-19 an vei leh vei loh endikna screening point a tlawh.

K.Lalrinliana chuan Zophaia Mosque sakna hmun a tlawhnaah hian a hmuna lo awmte chu kokhawmin Mosque sak mekna hmun chu Mizoram chhung a nih avangin kawng engkimah Mizoram sawrkar thuchhuak chauh ngaichâng \hin tur leh lungawi loh avanga kawngpui dang tawh lo tura hrilhin, Mizote tana harsatna siam tawhlo turin a hrilh sawrkar thuchhuah chuan a tarlang a. Mizoram chhung a nih vangin ILP neilo tan Mizoram chhungah awm theih a nih loh thu leh ILP an neih loh avang a harsatna an tawk a nih pawhin anmahni thiamloh a nih tur thu a hrilh a, buaina awm thut pawh a che chhuak nghal mai thei turin IR platoon khat nizan hmasa a\ang khan Zophaiah hian dah a ni tih sawrkar thuchhuah chuan a tarlang bawk.

K.Lalrinliana hian Zophaia Mosque sak mek a tlawh hnu hian Mizoram chhungah tunlaia khawvela hri leng mek, Covid-19 vei Mizoram chhunga an lo luh lohna tura lo enfiahna hmun, Bairabi a mi chu a tlawh a, Covid-19 laka mipuite an him theih nan sawrkarin theihtawp a chhuah a ni tih a sawi a. Bairabi rail station-a khualzinte endikna hmun tur pawh a tlawh nghalin, thawktute hian harsatna an tawh chi hrang hrangte an lo thlen bawk a ni.

Minister chuan sawrkarin mipuite hriselna a ngaih pawimawh thu sawiin, Covid-19 hrileng mek lakah pawh chiai mai lovin mipuite kan fimkhurna turin inralrinna dar kan vaw mai chauh zawk a ni, a ti a. Building thar sakna hmun turte a en nghal a, hemi hnu hian Bairabi SDC quarters tur sak mek a tlawh bawk.

Kolasib Bialtu MLA hian Meidum khua a MLA Fund a\anga hnathawh hrang hrang, Vengthar kawng PCC Flooring, English Medium School sakna tur hmun laih, Middle School sakna tur hmun laih leh Community Hall sak te a hmunah kalin a en a, hna tha taka thawh a nih vangin Bialtu MLA hi hnathawk tu te chungah a lawm hle a ni.