Tun season hi bo thei dinhmunah a ding:Uefa president

Uefa president Aleksander Ceferin chuan tun season football chu June thla tawpah tal chhunzawm theih a nih loh chuan tun season chu bo thei dinhmunah a ding tih a sawi.

Europe-a league tam zawk chu coronavirus leng vangin an suspend hlawm a, kumin nipuia khelh tur Euro 2020 pawh kumthar lamah sawn a ni tawh bawk a, Ceferin chuan tun season chu inkhel entu awm lova zawh a ni mai thei tih a sawi bawk.

Ceferin chuan Italian newspaper La Repubblica hnenah, “Plan A, B leh C a awm a. Heng duhthlan tur pathumte hi May thla lai hawl emaw, June thla emaw, June thla tawpa ṭan leh a ni a,” tiin a sawi a, “Season thar ṭan huna bul ṭan ṭhat leh pawh a ni thei a, League leh club-te tana a ṭha ber tur anga chinfel kan tum dawn a ni,” a ti.

Premier League lamah chuan club tam zawk chuan season hmang zo turin game 9 khelh tur an la nei a, Football League lamah game 12 a la awm bawk a, England-ah hian football kaihhnawih zawng zawng chu April ni 30 thleng an suspend rih a ni.

Ceferin chuan Europe khawmualpui pumpuiah chuan game khelh tur la awm te chu entu awm lova khelh chu kalpui a ngai thei tih a sawi a, “Entu awm lova match zawng zawng khelhtir chu ka tana thil tih har tak a ni, mahse engtikah nge kan chhunzawm leh theih dawn kan hre lova, entu neiin nge nei lovin tih pawh a la hriat rih loh. Duh thlan tur dang a awm chuan loh chuan championship zawhfelna atan chuan a ṭha zawk tho a ni,” a ti bawk.