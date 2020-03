YMA hminga puipunna huaihawt lo turin Central YMA-in hriattir

Central YMA Executive Committee ṭhukhawm chuan Covid-19 laka mipuite kan him tlan theih nan, YMA hminga puipunna huaihawt rihlo turin branch tin te an hriattir.

Central YMA Vice President, Lalhmachhuana kaihhruaia nimina ṭhukhawm Central YMA Executive Committee chuan he natna hriin Mizoram a lo thlena lo hmachhawn dan tur leh lo inhmakhua lawk dan tur te an sawiho a, sawrkarin hriattirna a chhuah angin YMA lam pawhin Sub-Hqrs, Group Conference leh Rorel Inkhawm bakah Kumpuan hawn leh YMA Sports te hun engemaw chhung atan huaihawt rih lo turin branch zawng zawng te an hriattir a ni.