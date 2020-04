MJA-in CM Relief Fund-ah Rs.50,000 chhunglut

Mizoram Journalists’ Association chuan Covid-19 hrileng mek donaa sawrkar hmalakna ṭawiawmna atan Chief Minister’s Relief Fund-ah vawiin khan Rs.50,000/- an chhunglut a. MJA General Headquarters president Zonunsanga Khiangte chuan additional chief secretary to CM JC Ramthanga, IAS hnenah an hlan.

MJA president chuan sawrkar hmalakna an puih ve-na chu a sumfai chuan beitham te ni mah se, he hri laka Mizoram mipui ṭanhonaah hian MJA pawh a bâng bik lo a ni tih lantirna a ni tih a sawi a. He sumfai lo dawngtu additional chief secretary chuan Covid-19 hrileng meka journalist-ten an tana hlâwkna lût tur awm rih lo chunga an inpekna leh hnathawh chu sawrkarin chhuanawm a ti hle tih a lo hrilh a ni.

MJA hminga CM Relief Fund-a sumfai thawh a nih hma hian MJA Lawngtlai District chuan Lawngtlai District Level Task Force of COVID-19 hnenah a ṭula hman atan sumfai an lo hlan tawh a. MJA Mamit District pawhin Mamit District Hospital-a hman turin face shield 15 an lo hlan tawh bawk.