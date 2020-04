An veng paltlang lirtheite enfiah thin nia sawi thudiklo ti

Hunthar Local Task Force ten inkharkhip laia phalna nei, an veng paltlanga tlan ten zu an phurh leh phurh loh an lo enfiah thin nia sawi awm chu thudik lo a nih thu Hunthar Local Task Force hruaituten an sawi.

Hunthar Local Task Force chairman, Pu Lalhmangaiha Renthlei in a sawi danin, Social media lamah Hunthar Local Task Force ten phalna nei a an veng, Company peng tlan tlang te zu phurh leh phurh loh an lo enfiah thin nia thu thang chu sorkar in midang hlat thei anga awm tura thupek a chhuah angin midang hlat thei anga awmin tumah an endik loh thu a sawi a, hetihlai hian an veng paltlang lirthei, phalna nei leh sorkar lirthei te pawh zu phur thin an awm nia an hriat avangin Police te chuan an lo enfiah thin thu a sawi a, zu endik chungchang chu Police te kut anih avangin an inrawlh loh thu a sawi.

–DDK, Aizawl