Cabinet Secretary-in Chief Secretary leh DGP te a kâwm

Vawiin khan Rajiv Gauba, Cabinet Secretary chuan State tina Chief Secretary leh DGP te thu pawimawh Video Conferencing kaltlangin a sawipui.

He inkawmnaah hian state zawng zawngte chu tunhnaia Tablighi Jamat inhmuhkhawmna tel te COVID-19 a darh loh na turin uluk taka chhui chhuak vek tura hriattir an ni. Tun hnaiah Tablighi Jamat a tel turin rampawn lam miten VISA kalphung bawhchhiain India-ah an rawn lut tih hriat a ni a. Heng dan bawhchhetute chungah hian a tul anga hma la turin State thuneitute chu hriattir an ni bawk a ni.

State zawng zawngte Prime Minister’s Garib Kalyan Yojana hnuaiah beneficiaries te pawisa pe tura tih an ni a. Hei hi Social Distancing dah pawimawh chunga ruahmanna fel tak hnuaia tih tur a ni.

Lockdown chungchang pawh sawi a ni a. State tinah Lockdown hi tha taka kalpui a ni tih hriat a ni a. Hetih lai hian state tin te chu an state chhungah bungraw phurh dan mumal tak leh chatlak lova kalpui tura hriattir an ni.

Nitin mamawh dehchhuah kawnga hmalakna te a thuanawp loh nan ruahmanna nei turin state thuneitute chu hriattir an ni a. Heng nitin mamawh te semchhuah hna hi supply chain mumal tak nen kalpui theuh turin hriattir an ni bawk a ni.