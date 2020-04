Coronavirus test-a a negative hnuah Kanika Kapoor damdawi in atangin chhuahtir ta

London aṭanga India-a a rawn haw hnua Coronavirus kai tih hmuhchhuah Singer Kanika Kapoor chu test ṭum ruknaa a negative avangin damdawi in aṭanga chhuahtir a ni ta.

The Baby Doll singer Kapoor hi March ni 20 khan test a neihna hmasa berah Covid-19 a vei tih hmuh chhuah a ni a, an khua, Lucknow-a Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences (SGPGIMS)-ah enkawl zui a ni a, March ni 29 khan a ṭum 4-na atana test an neih lehah pawh a la positive a, April ni 4-a test an neiha a negative hnuah vawiin khan inenkawlna la zovin damdawi in aṭanga chhuahtir a ni tih ANI chuan a tarlang a, damdawi in-a a awm chhung hian vawi 6 test a ni a, damdawi in aṭang hian chhuahtir ni mahse chawlhkar 2 chhung chu an inlamah inkhung hrang tura tih a ni.

Kum 42 mi, Kapoor hi March ni 9 khan London aṭangin Mumbai a rawn thleng a, hemi hnu hian Lucknow a pan a, inkhung hran hun hmang zo lovin mi pawimawh tak tak telna intihhlimnaah a kal a, hetah hian politician engemawzat pawh an tel a, hemi avang hian Lucknow-a Chief Medical Officer chuan dân a palzut avangin Kapoor lakah hian FIR a thehlut nghe nghe a ni.

(pic courtesy: instagram kanik4kapoor)