Coronavirus vanga thi India-ah 80 an chuang ta

Darkar 24 kalta khan India ramah novel coronavirus kai mi 500 chuang hmuhchhuah belh niin, India ram pumah coronavirus kai mi 3500 chuang an awm ta a, mi 80 chuangin an thihpui tawh bawk a ni.

Zanina Health Ministry-in a tarlan danin, darkar 24 kalta khan coronavirus kai hi mi 505 hmuhchhuah belh an ni a, heti hian ramchhunga coronavirus kai hmuhchhuah zawng zawng chu mi 3577 an tling tawh a, mi 275 enkawl dam tawh an nih laiin, thihpui hi mi 83 an tling tawh thung a ni.

Assam health department thuneitute chuan Guwahati-a sumdawng Covid-19 kai an hmuhchhuahin a kaichhawn theih an chhui zuinaah mi 111 an chhinchhiah tawh tih an sawi a, he Covid-19 vei hi a hma-in Delhi-ah zin mahse tualchhung aṭanga he hri hi kai niin sawi a ni a, he hri a kaina zawn hna hi thawh chhunzawm zel a ni bawk a ni.

Hetihlai hian Tamil Nadu sawrkar chuan Chennai khawpui in tina screening ti turin trained worker 16,000 a tir chhuak a, heng trained worker-te hian 24×7 chhung hnathawkin, nitin report an thehlut dawn a ni.

Vawiina Health Ministry-in press briefing an neihah thla hmasaa Delhi-a kum 100-a upa Mosque-a Tablighi Jamaat huaihawt kha neih ni lo se chuan India rama coronavirus hri leng hi a lêtin a la tlem zawk ang an ti a, he inhmuhkhawmna kaihhnawihah hian Covid-19 vei mi 1,000 chuang an awm tawh a, mi engemawzat an thi tawh a, mi 22,000 chuang khung hranin an awm phah mek a, Jamaat hotu Cleric Maulana chu thubuai siamsak niin, Police lamin man duh mahse amah leh midang parukte chuan Epidemic Disease Act hnuaiah “self quarantine” an nei mek tih an la sawi thung a ni.