Covid-19 darh zel tur ven nan Task Group pahnih din belh

COVID-19 hripui darh zel tur ven nan Mizoram sawrkar chuan nimin khan Task Group thar pahnih – “Task Group on Media & Publicity” leh “Task Group on Documentation” a din a, April ni 30, 2020-a task Group panga a din nen Task Group hrang hrang pasarih din a ni ta a ni.

“Task Group on Media & Publicity” Chairman atan I&PR Secretary Sangdingliana ruat niin, Member-Secretary atan I&PR Director Lallianpuii ruat a ni a. Member pathum – Lalthlamuana, CIO & Joint Secretary, ICT Department; Dr. Lalrokima Chenkual, Asst. Director (Trg.), DM&R Department leh H.Lalduhawma, SMEMO ruat an ni bawk.

“Task Group on Media & Publicity” hian COVID-19 kaihhnawiha sawrkar thupek leh thuchhuah hrang hrang bakah thuziak leh thuthar chi hrang hrang mipuite hriattura tangkai an lakhawmin an zirchiang ang a, felfai takin an remkhawm bakah COVID-19 daily bulletin an siam ang.

“Task Group on Documentation” Chairman atan Planning Secretary Dr. Vanlalramsanga ruat niin, Member-Secretary atan Economic & Statistic Deputy Director B.Lalrinhlua ruat a ni a. Member pahnih – Lalduata, Asst. Director (Ops) DM&R Department leh Dr. Lalchhuanawma, Deputy Director, DHS ruat an ni.

“Task Group on Documentation” hian COVID-19 leh lockdown chungchanga sawrkar hmalakna zawng zawng leh hemi kaihnawih thilpawimawh zawng zawng ziaka vawng ṭhain document an siam ang.

“Task Group on Media & Publicity” leh “Task Group on Documentation” hi Disaster Management Act, 2005 hnuaia Section 22(2)(g)&(h) tlawhchhana din an ni a, heng Task Group tharte hian Chief Secretary hnenah daily report an thehlut ṭhin ang.

–DIPR