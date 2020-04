Covid-19 dona atan cheng vaibelchhe 4.28 chuang seng tawh

Home Minister Lalchamliana chuan Covid-19 dona kawngah Mizoram sawrkar hnuaia Disaster Management & Rehabilitation Department chuan Rs.4,28,03,200/- a seng tawh tih a sawi.

Vawiina Home Minister-in Covid-19 dona atana hmalakna hrang hrang a sawinaah heng an sum sen avang hian Medical leh frontline lam mite pawhin Protective Gear ṭha tak an neih theih phah tih sawiin, mamawh ang zawng zawng chu lei theih a ni lo tih a sawi a, DM&R lam aṭanga sum an theh chhuah dan chu chu Central a Ministry of Home Affairs thupek anga ti an ni tih pawh a sawi a, an sum senna a tarlanah Quarantine Sample lakkhawm, Screening atana thil ṭul atan Rs.1,48,70000/- chu Health Department-ah pek a ni tih a sawi a, COVID-19 kai rinhlelh, Airport/ramri-a lo check leh screening lo neihna atan leh chhuizui nan Rs.54,40,000/- hman a ni tih sawiin, Covid-19 beihletna tur thuam leina, Surgical gloves, fumigator leh disinfectant leh PPE Kits lei nan Rs.99,95,200/- hman a nih thu sawiin, District Disaster Management Authority District tinah quarantine facilities/Task Force puihna/Contact tracing atan avaiin Rs.1,24,98,000/- pek an ni tih a sawi a, district tina quarantine facilities/task force puih nana sum an pek chhuah dan pawh sawi langin,

Aizawl District-ah Rs. 27,10,000/-

Lunglei District-ah Rs 12,10,000/-

Siaha District Rs. 10,00,000/-

Champhai District-ah Rs. 12,00,000/-

Kolasib District-ah Rs. 12,10,000/-

Serchhip District-ah Rs. 7,30,000/-

Lawngtlai District-ah Rs. 14,55,000/-

Mamit District-ah Rs.12,90,000/-

Khawzawl District-ah Rs 5,56,000/-

Saitual District-ah Rs 5,86,000/-

Hnahthial District-ah Rs. 5,51,000/- pek an nih thu a sawi a, heng te hi a hmangtuten dik tak leh fel taka an hman ngei a beisei thu a sawi bawk.

Home Minister chuan Jail tang chhuah chungchang pawh sawiin, hei hi Supreme Court in COVID-19 hripui a lo darh palh hlauhthawnna avanga jail tihthawl tumna kal zela tih a nih thu sawiin, Supreme Court chuan state tinah High Power Committee a din a, Mizoram-ah pawh High Power Committee chu High Court Judge ho-in siam a ni tih a sawi a, chumi recommend-na ang chuan lungin tang mek mi 337 chhuah an ni tih sawiin, hei hi Mizoramah chauh ni lovin, India rampuipuiah jail tihthawl nan lungin tangte chu a theih chinchin chhuah mek an ni tih a sawi.

Home Minister chuan vawi khat thil tihsual bail-a chhuah mi 289 an ni dawn a, remission hmu mi 48 an ni dawn bawk tih sawiin, an zavai hian mi 337 an ni dawn a, ṭhenkhatin an chhuah huk chuan a hlauhawm ang a tih ngaihdan te an nei a ni tih a hriat thu a sawi a, amaherawhchu, heng ho hi tihdan phung pangngai awm lova chhuah mai tur an ni lo tih sawiin, Mizoramah khawi jail-ah mah COVID-19 positive hmuh a la ni lo tih a sawi bawk a, chuvang chuan chuti taka hlauhthawn tur an awm lova a hriat thu a sawi a.

Jail tang chhuakte hi District Magistrate-in jail aṭangin an in thlengin an hruaichhuak ang a, chutah chuan engemaw chen ni 14 chhung home quarantine tih vek tur an ni, tih a sawi a, Jail hrang hranga chhuah tur neih dan sawiin, an convict chhung hun engemawzat hmang tawh mi 48 chhuah turte chu – Central Jail, Aizawl aṭangin mi 20, District Jail, Aizawl aṭangin mi 4, District Jail, Lunglei aṭangin mi 5, District Jail, Siaha aṭangin mi 7, District Jail, Kolasib aṭangin mi 4, District Jail, Champhai aṭangin mi 2, District Jail, Lawngtlai aṭangin mi 1 leh District Jail, Mamit aṭangin mi 5 an ni tih a sawi.

Vawi khat thil tihsual avanga man, la tâng mekte chu bail-a chhuah phal an ni a, heng mi te hi an vaiin mi 289 an ni a, chungte chu – Aizawl District Court, Aizawl-ah 150, Champhai District Court, Champhai-ah 25, Kolasib District Court, Kolasib-ah 46, Serchhip District Court, Serchhip-ah 26, Mamit District Court, Mamit-ah 21, Lunglei District Court, Lunglei-ah 15, Siaha District Court, Siaha-ah 1, Lawngtlai District Court, Lawngtlai-ah 5 te an ni tih a sawi a.

Home Minister chuan Upa leh damlo engemawzat bail-a chhuah tur an ni a, Central Jail, Aizawl aṭangin 6, District Jail, Aizawl aṭangin 6, District Jail, Lunglei aṭangin 3, District Jail, Kolasib aṭangin 4, District Jail, Champhai aṭangin 6 an ni tih a sawi a, heti chung hian Lunglei jail chu a la tâwt deuh hlek nia hriat avangin, lung in tang 4-te chu Lawngtlai jail-a sawn tur a tih a ni a. A sawnnaah hian district magistrate leh police ten ruahmanna an siam tlang tur a ni a, an lo chhuah dawnah district magistrate leh jail authority-te remruatna angin hmalak tur a ni tih a sawi bawk.

Home Minister chuan lockdown chu Mizo-ten an zawm ṭha khat hle-a a lan thu sawiin, zawm ṭha zel turin a sawi a, “Hei lo hi invenna tur kawng dang kan nei lo,” a ti a, mahni in-a tawp, social distancing, midangte nen a inhnaih lutuka awm lohte, sawrkar leh local task force te thu awih hram hram turin mipui te a chah a ni.