COVID-19 Testing Laboratory hmang tan

Zoram Medical College a COVID-19 Testing Laboratory chu vawiin aṭang khan hman ṭan a ni a, Health & Family Welfare Minister Dr. R. Lalthangliana chuan Zoram mipuite World Health Day, 2020 chibai buk pahin he thu hi a sawi a ni.

Health Minister chuan a hmasa ber atan COVID-19 vei enkawl mektu mi inpe te – doctor, nurse leh healthcare worker mi 14 test a nih thu leh anni bakah hian low risk damlo pakhat test a nih thu a sawi a, heng test result hi zanin hian hriat theih a ni dawn a, vawiina sample test hi COVID-19 vei rinhlelh an ni tihna lam a nih loh thu a sawi bawk.

Health Minister chuan Mizorama COVID-19 vei enkawl mek dinhmun a tha tih sawiin ani bak test neih tawh dang zawng zawng a la negative vek rih a ti a. aboratory-a thawktute leh COVID-19 vei mek tan Zoram mipuite tawngtai chhunzawm zel turin a ngen a ni.

Health Minister chuan a hmaa sample test-na thin Silchar lamah COVID-19 case a lo awm ve tak nual hnuah Silchar lam tihbuai ngai lova state pual ngeia testing laboratory neih a ni ta chu a hun takah Pathianin a peihsak ni a a hriat thu sawiin, testing kit pawh 1000 vel Dibrugarh atangin chah thlen a ni a ti a, World Health Day takah he COVID-19 test-na khawl peih fel a ni pawh chu a lawmawmin a inhmeh hle a ni, a ti.