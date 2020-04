Dân lova ramri kân mi pahnihte khung hran an nih hnuah Police-in an man nghal

Covid-19 hrileng vanga Indo-Myanmar Border khar a nih hnua dân lo a ramri kana India ram lo lut mi pahnihte chu quarantine centre-a an awm hun chhung an hman zawh hnuah vawiin khan Champhai Police chuan an man nghal.

Heng mi pahnihte hi India khua leh tui nimahse inkharkhipna dan hman a nih hnuah dan lovin Melbuk khaw ram |iau kai aṭangin India ram an lo lut a, Police te’n manin an hriselnate endik a nih hnuah Sawrkar siam inkhunghranna hmun Quarantine Centre, DPRC Keifangtlang-ah dahluh an ni a. An laka FIR thehluh a nih bawhzuiin, Case IO-in Quarantine Centre an awm chhungin tihfel ngaite a lo buaipui a, vawiin (April ni 16, 2020) khan ni 14 chhung Quarantine Centre-a dah an nih hnuah an hriselnate endika chhuah an ni a, Police te’n man nghalin District Court-ah an hruaia, hemi hnu hian District Jail-ah dahluh an ni a, Passport Act leh 188 IPC dan tlawhchhanin thubuai siamsak an ni.

Heng mi 2 te bakah hian dan lova ramri rawn kan tho mi 3 dangte chu DPRC Quarantine Centre, Keifangtlang-ah hian Quarantine hun chhung hmang tura dah mek an ni a, an chhuah ve leh Police te’n dân angin an chungah action an la leh dawn a ni.

Covid-19 hrileng vangin dan lo a ramri kan leh inkalpawh khap tlat a ni a, tangkhangte pawh mahni awmna hmunah ṭheuha awm tura hriattir an ni a, thuchhuah pawisa lova ramri kân luite chungah Champhai Police chuan dân angin action a la zel dawn tih an sawi a ni.