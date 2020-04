Doctor-te an post-ah mipui râwn theihin an awm reng tur a ni: Secretary, H&FW

Secretary, Health and Family Welfare chuan vawiin (5.4.2020) khan thuchhuah siamin Mizoram sawrkar hnuaia Doctor thawk zawng zawngte chu anmahni thawhna hmun ṭheuhah mipuite tan rawn theihin an awm reng tur a ni, a ti.

H&FW Secretary chuan a thuchhuahah chuan Covid-19 hrileng laka Mizoram mipuite kan him zawkna turin Mizoram sawrkar chuan Lockdown leh Social Distancing a puan/hman chhung chu Mizoram Sawrkar hnuaia Doctor thawk zawng zawngte anmahni thawhna hmun ṭheuha an Office Phone No. leh an Private Phone No.-ah mipuite tan râwn theihin an awm reng tur a ni, a ti a.

He hrileng a kian hma chuan Doctor zawng zawngte chu damlohna leh harsatna bik an nei a nih loh chuan anmahni post-ah ṭheuh mipuite tan râwn theihin an awm reng tur a ni tiin, mipui zawhnate hawihhawm taka lo dawngsawng tura ngen leh hriattir an ni tih a tarlang a, he thuchhuah hi H&FW Minister remtihna leh pawmpuinaa chhuah a ni a ti bawk.