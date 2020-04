Duty-te chhun ei tur siamsak

Vawiin (Ni 14.4.2020) khan Govt Serchhip College NSS unit te chuan Serchhip Khawpui chhunga Village Level Task Force duty zawng zawng te chhun thingpui hmeh atana an siam Arsa sawhchiar leh chhang chu duty-te hnenah an sem.

Serchhip khaw chhungah hian Task Force duty post hi hmun 20 chuang a awm a, Covid 19 hripui leng avang a,a chhun a zana hah taka duty ten chhun thingpui hmeh tui hnai tak NSS ten an rawn chhawp sak avangin an chungah an lawm hle.

NSS Govt Serchhip College te hian Duty mi 250 vel hnen ah eitur hi an pe a ni.