E.Lungdar-a rualbanlo lût Vietnam lam mi a ni

E.Lungdar Village Task Force-in Mi tu tih hriatloh, an khua a lo lut, rualbanlo an lo enkawl chu Vietnam mi a ni tih finfiah a ni.

E.Lungdar-a rualbanlo lut hi Vietnam-a Can Tho khua niin, a hming hi Niang niin rualbanlo hian a insawi a. Vietnam ṭawng bak a thiamlo a, Vietnam aṭangin Rangoon/Yangoon-ah kalin, Mizoram a rawn lût niin hriat a ni a, tun thla ni 1 khan E.Lungdar-ah hian lûtin Village Level Task Force hruaituten khunghranna tura an ruahman BSNL Qtr room ruak-ah riahtir a ni a, BSNL-a thawk Lalchawimawia-te chhungkua in eitur an pe ṭhin a ni.

VLTF-te chuan a awmna khua an chhuizui reng a, Vietnam missionary pakhat an biakpawh hnuah Niang hian ṭawng a hrethiam tih hriatchhuah a ni.

Niang hi Home Minister thurawn angin ni 14 chhung khunghran phawt tur a ni a, Serchhip Police-ten an buaipui zui dawn niin thu kan dawng.

-DDK Aizawl